Recovery fund, niente "Troika" ma i fondi europei hanno una clausola di sicurezza

L'accesso alle risorse del nuovo Recovery fund dell'Unione europea si baserà sulla presentazione volontaria di "piani di rilancio e resilienza" che verranno valutati dalla Commissione europea. Lo ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, durante la conferenza stampa di presentazione del piano europeo di rilancio post crisi pandemica. Sarà della Commissione Europea la decisione finale sul "si paghi" ma i Paesi membri potranno dare pareri vincolanti. I fondi del Recovery fund verranno distribuiti in tranche in base a progressi fatti sui piani.

La tempistica è tuttavia declinata nel tempo. I piani potranno infatti essere presentati insieme alla legge di Bilancio solo nel prossimo ottobre come spiega il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. "Non c'è la condizionalità della Troika - ha detto - ma andranno attuati come previsto, altrimenti si perdono i fondi".

Oltre che sulle raccomandazioni specifiche per Paese, verranno valutati anche sulla base delle priorità Ue concertate tra Paesi, ad esempio sulla transizione green e la transizione digitale. "Non si tratta di una intrusione della commissione Ue - ha detto ancora Gentiloni - Quanto raccomandazioni per l'Italia erano state elencate già nell'ultimo rapporto sul semestre Ue.

Recovery e Raccomandazioni: occhio alle inefficienze italiane

In particolare, come si legge nella relazione dello scorso febbraio, la commissione rilevava per l'Italia la necessità di intervenire sul rapporto debito pubblico/PIL già allora giudicato molto elevato e tale da esporre le finanze pubbliche a ripercussioni negative. Tra le raccomandazioni potrebbero inoltre incidere la valutazione della debole crescita della produttività che ha rallentato la crescita del PIL potenziale e assottigliato i margini di riduzione del debito. Un forte richiamo era arrivato in merito alle recenti riforme adottate ma giudicate insufficienti a mitigare gli squilibri macroeconomici dell'Italia.

Tra le raccomandazioni già avanzate - ma giudicate come disattese dal governo italiano - figura quella della piena attuazione delle riforme per ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia e di anzianità nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita. In modo negativo sono state inoltre giudicate le misure prese dal governo come quota 100, ape social e il mancato adeguamento alla speranza di vita: una attitudine che sta aumentando ulteriormente la spesa pensionistica.

Progressi limitati vengono inoltre segnalati quanto alla riduzione delle agevolazioni fiscali e nessun progresso nell'aggiornamento dei valori catastali, così come limitati sono giudicati i progressi nella riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta. Quanto all'emersione del lavoro nero la commissione europea segnalava come il numero totale delle imprese ispezionate sia diminuito nel 2018, mentre il solo progresso registrato evidenzia il bando per il concorso per assumere nuovi ispettori del lavoro.

Nessun progresso è stato registrato per quanto riguarda le politiche in materia di concorrenza. Non sono state annunciate nuove iniziative e sono ancora in discussione alcune misure che prevedono dei passi indietro.

Molti detrattori hanno criticato la portata di fuoco degli aiuti anche alla luce degli impegni finanziari dell'Italia in Europa. In merito il commissario Paolo Gentiloni ha ricordato che se l'Italia è un contributore netto per 4 miliardi l'anno ma le risorse rese disponibili per il nostro paese potrebbero arrivare intorno a 170-180 miliardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È per l'Italia una grande responsabilità, anche perché non credo avrà tante opportunità come questa in futuro" ha sottolineato in un'intervista a 'Radio Anch'io' su RadioRai. Come si evince dalle indicazioni europee la direzione raccomandata è quella della transizione verde e digitale, affrontando le inefficienze burocratiche e la lentezza della giustizia civile. "In prospettiva il tema del debito deve essere tenuto sotto controllo, non possiamo dimenticare che siamo troppo indebitati. Ora dobbiamo spendere ma in futuro questo debito dobbiamo metterlo su percorso più gestibile o fra qualche anno ci troveremo in difficoltà".