Reddito di cittadinanza, cosa si potrà pagare (e cosa no) con la rdc card

Che cosa si potrà acquistare (e cosa no) con la rdc card? Iniziamo col dire che nonostante qualche annuncio poi caduto nel vuoto i paletti sono ben pochi. A patto però di non considerare un limite quello di dover pagare col Pos anziché in contanti. I beneficiari del reddito di cittadinanza potranno infatti prevelare solo 100 euro al mese per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinato dalla compisizione del nucleo familiare. In sostanza la cifra che si può prelevare aumenta in base al numero di componenti e potrà anche superare i 200 euro per le famiglie numerose.

Reddito di cittadinanza, chi rischia la decurtazione dell’assegno

Occhio a spendere tutti i soldi: se il beneficio non viene speso o non prelevato "è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso" (citiamo dal testo di legge). Ciò significa che l’assegno successivo può essere tagliato anche del 20%. Fanno eccezione però gli importi ricevuti a titolo di arretrati.

Inoltre, ogni sei mesi "è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc (...) l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto". In sostanza ogni semestre la carta viene azzerata (fatta eccezione per l’ammontare di una mensilità).

Sarà possibile fare un bonifico per pagare il mutuo o l'affitto

Con la card si potrà effettuare un bonifico mensile in favore del titolare del contratto di locazione (per chi è in affitto) o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Ricordiamo infine che la carta sarà intestata al richiedente e non sarà possibile averne più di una.

Niente lotterie o gioco d’azzardo

E veniamo al dunque: quali sono gli acquisti che è meglio non fare con la rdc card? La legge dispone quanto segue: "Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA) è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità". Insomma, niente lotterie e giochi a premi con i soldi del reddito di cittadinanza, ma per il resto si potrà comprare di tutto.

Con la rdc card di potranno fare acquisti tramite Pos presso tutti i negozi e gli esercizi (supermercati compresi) convenzionati con la rete del reddito di inclusione. Con la card si potranno ovviamente pagare anche bollette di gas, elettricità e acqua. A questo proposito la legge stabilisce che "ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate".

Reddito di cittadinanza, per i beneficiari anche lo sconto su luce e gas

Parliamo ovviamente del bonus luce e gas, una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus dura dodici mesi e dà diritto ad uno sconto sulla bolletta. L'importo dello sconto dipende da una serie di variabili (componenti della famiglia, zona climatica etc). A questo link è possibile calcolare l'importo dello sconto. Per ottenere il bonus però bisogna presentare una domanda apposita.