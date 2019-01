Reddito di cittadinanza, il piano: "Sei mensilità anticipate per chi avvia un'attività"

Il decreto sul reddito di cittadinanza ancora non c'è. Ma la bozza sì, e stanno pian piano venendo alla luce alcuni dettagli riguardanti il provvedimento. Sarebbe previsto un aiuto per chi avvia un'attività, rinunciando in pratica al reddito di cittadinanza mensile per mettersi in gioco nell'attività di impresa. E' quanto prevede l'ultima bozza della relazione che accompagnerà il dl sull'introduzione del reddito di cittadinanza. "Ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC - si legge infatti nella bozza - è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili".

Reddito di cittadinanza, incentivi per chi avvia impresa

Incentivi all'imprenditorialità sarebbero previsti anche per beneficiari del reddito di cittadinanza che fanno parte di un nucleo famigliare, dunque percepiscono sussidi più elevati. Per chi avvia un'attività di impresa o di lavoro autonomo, sono previste nell'ultima bozza due mensilità di reddito di cittadinanza anticipate per il nucleo famigliare a titolo di incentivo. Ma l'avvio dell'attività va comunicata entro 30 giorni all'Inps, pena esclusione dal reddito di cittadinanza.

A quante persone spetterebbe il reddito di cittadinanza

In base agli ultimi conteggi (presenti nell'ultima bozza della relazione - non ancora definitiva - che accompagnerà il dl sul reddito di cittadinanza) è di oltre 4,9 milioni il numero di potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza. Si tratta di 1.734.932 nuclei famigliari, anche se il 27% dei beneficiari -1 su 4 dunque- non ha famiglia. Il reddito di cittadinanza spetterà anche ai "cittadini italiani o di Paesi Ue, familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, familiari provenienti da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo-soggiornanti" e ai "residenti in Italia in via continuativa da 10 anni". Si tratta, secondo i calcoli che circolano in queste ore in ambienti di governo, di circa il 5% degli stranieri in Italia.