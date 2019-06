Reddito di cittadinanza, sale l'importo medio

L'importo medio del reddito di cittadinanza ad oggi è pari a 540 euro mentre ammonta mediamente a 210 euro mese l'importo medio delle pensioni di cittadinanza finora liquidate. Lo ha comunicato l'Inps, specificando che le domande presentate all'ente previdenziale al 30 maggio sono 1.252.148.

Le domande già lavorate sono oltre 960mila, su un totale di poco più di un milione e 60 mila presentate a marzo ed aprile, di cui 674mila sono state accolte, 277 mila respinte e 9 mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto dunque è attualmente al 26%. Quanto all'importo medio si registra una lieve crescita: il 19 aprile scorso era infatti pari a 520 euro.

Reddito e importo medio: al Sud è più basso

Giorni fa il presidente dell'Inps Pasquale Tridico aveva parlato di un assegno medio di 531 euro. "Il motivo" aveva specificato Tridico, è che al Sud "dove c'è un'importante domanda, non chiedono il sostegno all'affitto" che è di 280 euro "perché hanno la casa di proprietà". Nel corso di un dibattito al Festival dell'Economia di Trento il presidente dell'Inps aveva anche ribadito la stima di 1 miliardo di risparmi, somma "che poi potrà essere utilizzato dal Governo".

Importo medio: reddito di cittadinanza vs Rei

Il reddito di cittadinanza si conferma comunque un sussidio ben più generoso del reddito di inclusione targato Pd il cui importo medio, nel periodo gennaio-settembre 2018, era stato pari a 305 euro con una range che andava dai 239 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta ai 336 euro per la Campania. Ma questa non è una novità.

Il reddito di cittadinanza penalizza i nuclei familiari con figli minori

Un'analisi di Bankitalia presentata nei giorni scorsi ha evidenziato però che nel confronto con il Reddito di inclusione, il reddito di cittadinanza "penalizza" i nuclei con figli minori rispetto a quelli con soli adulti. Il motivo è che la scala di equivalenza adottata per ricalcolare il beneficio tenendo conto di quante persone compongono la famiglia prevede maggiorazioni più basse per gli ulteriori componenti del nucleo, soprattutto se si tratta di under 18. Un dato su cui il governo dovrà riflettere magari e magari tentare di correggere.

Reddito di cittadinanza, i tempi di lavorazione delle domande

L'Inps ricorda, inoltre, che le domande sono lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione e che, a partire da tale data, Inps invia le disposizioni di pagamento a Poste, che provvede a ricaricare le carte. E precisa che sono indicate con 03-2019 tutte le domande presentate a marzo anche se poi trasmesse all'Inps nei mesi successivi, qualora la trasmissione dagli intermediari ad Inps entro i dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda sia stata impedita da problemi tecnici documentati. In massima parte, conclude la nota Inps, risultano ancora da elaborare le domande in attesa della trasmissione dei modelli Rdc Com previsti sulla base delle dichiarazioni presentate in domanda.

Reddito di cittadinanza 2019, ecco i requisiti

Nonostante qualche "delusione" dunque sono ancora tanti gli italiani in attesa del sussidio. Ricordiamo a tal proposito che i requisiti economici per ottenere il reddito sono i seguenti: