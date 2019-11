Prendono il reddito di cittadinanza, ma vengono trovati con due milioni di euro (in cocaina)

Scoperte due nuove truffe sul reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato due persone, un uomo e una donna, che nonostante percepissero il sostegno economico arrotondavano trasportando cocaina. Parliamo peraltro di quantitativi tutt’altro che trascurabili: i due sono stati trovati in possesso di quattro panetti di polvere bianca, purissima, del peso complessivo lordo di 4,355 chili, per un valore di mercato pari a due milioni di euro.

Catania, percepiscono il reddito di cittadinanza ma trasportano cocaina

I due furbetti del reddito sono stati sorpresi con lo stupefacente a bordo di un’auto presa a noleggio. Il conducente del veicolo, 56 anni, nato a Catania e domiciliato a Misterbianco, con precedenti per reati contro il patrimonio, alla vista della pattuglia delle Fiamme gialle, ha tentato di spostarsi sulla corsia di marcia opposta a quella dove c'erano i militari. Una manovra che non né passata inosservata. I finanzieri lo hanno raggiunto a piedi e gli hanno intimato l'alt. Il conducente e il passeggero, una donna di 53 anni, hanno mostrato segni di nervosismo.

Sono così scattati i controlli e per i due 'trafficanti' si è messa male. Da accertamenti economico-finanziari, è emerso peraltro che entrambi gli arrestati risultavano percepire il reddito di cittadinanza. Come sempre accade in queste circostanze il beneficio sarà revocato.

Le ultime 'truffe' sul reddito di cittadinanza

Negli ultimi giorni sono emersi diversi casi di percezione indebita del reddito di cittadinanza. Solo ieri un lavoratore in nero, titolare del sostegno economico, è stato scoperto in un panificio di Partinico. Altri due lavoratori che avevano mentito sulla propria posizione reddituale sono stati pizzicati dalle Fiamme Gialle a Sora, nel Frusinate. A Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stata scoperta una banda di contrabbandieri di sigarette col reddito di cittadinanza. Dieci soggetti indagati percepivano infatti il sostegno economico.

E martedì la Gdf di Bergamo ha reso noto di aver smascherato ben dodici furbetti: si va dal finto povero che però lavorava a Londra da mesi, alla signora che per ottenere il beneficio aveva simulato una separazione dal marito. Dettaglio non trascurabile: il coniuge aveva un reddito di oltre 120mila euro l’anno. Solo negli ultimi 3 giorni sono dunque emersi almeno 26 situzioni truffaldine.

Truffe a go go anche sulle pensioni di invalidità

Ovviamente non tutte le truffe riguardano il reddito di cittadinanza. A Vicenza oggi la Gdf ha scoperto tre finti invalidi, titolari della pensione di invalidità civile erogata dall'Inps e di altri emolumenti elargiti da altri enti pubblici, a fronte di patologie gravemente invalidanti: cecità assoluta, cardiopatia e menomazioni mentali, che però si sono rilevate non veritiere.

Lunedì nel Casertano la Gdf ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone per un giro di falsi certificati di invalidità (qui i dettagli). Un business da oltre un milione di euro ed 82 indagati complessivi nell'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza di Aversa sui falsi invalidi, che ha coinvolto anche un medico, il gestore di un Caf ed una dipendente dell'Inps. E potremmo andare avanti a lungo. I furbetti abbondano. Con o senza reddito di cittadinanza.