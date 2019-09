Reddito di cittadinanza, ecco perché la maggioranza dei beneficiari non lavorerà

Non c'è solo il lavoro che manca. Se il reddito di cittadinanza rischia di fare flop è anche a causa di un aspetto di cui si è parlato poco, troppo poco e che riguarda la percentuale di persone occupabili tra coloro che percepiscono il sussidio. ,A ricordarlo è l'economista Veronica De Romanis, docente all'università Luiss, che a 'L'Aria che Tira', su La7, spiega come "il vero bacino di chi percepisce il reddito di cittadinanza" sia composto da "persone non occupabili".

"L'Istat ci dà proprio una cifra: i due terzi (dei beneficiari, ndr) non sono occupabili, cioè vuol dire che non possono lavorare né domani né dopodomani" spiega l'economista. "Una mamma con un disagio o una persona che ha dei problemi particolari non deve andare nel centro per l'impiego, ma deve firmare un patto sociale" che però, attenzione, "non è il patto per il lavoro". Insomma, "la stragrande maggioranza delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza non lavoreranno, quindi il navigator non lo incontrano proprio. Per loro - sottolinea la docente - il sussidio dovrà essere erogato per un lungo periodo di tempo, non per i 18 mesi di cui ci aveva parlato Di Maio. Quindi bisogna vedere se i conti sono stati fatti bene".

Reddito di cittadinanza: "Dov'è il lavoro?"

Per coloro che invece andranno di fronte ai navigator il problema sarà un altro: "Dove sta il lavoro?" si chiede De Romanis. Una domanda che purtroppo ha una risposta scontata. "Se guardiamo i dati Istat che sono usciti recentemente la situazione non è molto positiva. Cito solo due dati: 1) il lavoro c'è solo per gli over 50, sotto quest'età si riduce il numero di occupati. E poi c'è un problema sulla qualità: non aumenta il lavoro a tempo pieno, ma aumento solo il lavoro part time. E attenzione: all'interno del lavoro part time aumenta solo il part time involontario. E chi fa il part time involontario sono spesso le donne".

