Briatore la tocca piano: "Il reddito di cittadinanza è una caz..."

"Il reddito di cittadinanza è una cazzata". Ospite della 69esima assemblea di Federalberghi Flavio Briatore va dritto al punto e boccia senza mezze misure il provvedimento-bandiera dei 5 Stelle. Per far crescere l'occupazione, ha detto Briatore a margine del convegno, "ci vorrebbero dei contratti stagionali" che permettano agli imprenditori di "sostituirsi al governo. Se il governo dà a un dipendente 700 euro di reddito di cittadinanza per non far niente bisognerebbe - suggerisce - che si desse la possibilità agli imprenditori di pagare la stessa cifra, gestire il lavoratore per aiutarlo a crescere e poi se è bravo assumerlo".

Secondo Briatore, "la gente ha bisogno di lavorare, i ragazzi vogliono lavorare. Abbiamo un carico fiscale impossibile" e quanto alla proposta sul salario minimo, bisogna "creare posti di lavoro prima di dare alla gente tutte queste garanzie, minimo e massimo, che poi disinvogliano anche qualcuno che ha la voglia di fare".

"Viviamo sempre sulle sussistenze - ha aggiunto -, siamo un Paese che vive di sussistenza, ma per vivere di sussistenza devi pagare".

Il M5s: 1 miliardo alle giovani coppie

Intanto poco fa il deputato del M5s Francesco d'Uva ha confermato che "dal programma del Reddito di Cittadinanza dovrebbe avanzare circa 1 miliardo di euro. Una stima che potrebbe anche aumentare entro la fine dell’anno. È una buona notizia per almeno due motivi. Intanto dimostra la serietà dei controlli che stiamo facendo nella verifica dei requisiti per accedere al Reddito".

I 5 Stelle non hanno però alcuna intenzione di utilizzare questi soldi per ridurre il deficit o abbassare le tasse. Il miliardo che avanza verrà invece speso per aiutare le giovani coppie, anche se non è ancora chiaro come.