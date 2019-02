Reddito di cittadinanza, ecco come calcolare l'importo in pochi secondi

Come si calcola l’importo del reddito di cittadinanza? Come molti sapranno sono tante le variabili da prendere in considerazione per calcolare l’ammontare del contributo: ISEE, componenti del nucleo familiare, eventuali case di proprietà nonché la presenza di mutui ancora da estinguere sull’abitazione principale. In questo articolo cercheremo di capire come calcolare con esattezza l’importo del reddito di cittadinanza, ma prima ci sembra doveroso fare una premessa: il reddito è fino ad "esaurimento scorte", nel senso che lo Stato si è impegnato a spendere i quasi sei miliardi stanziati, ma non può andare oltre. Se le risorse non dovessero bastare, l'importo verrebbe ridotto a nuovi e vecchi beneficiari. Detto questo, vediamo nel dettaglio cosa deve aspettarsi chi rientra nei requisiti stabiliti nel decreto ad hoc approvato dal governo.

Reddito di cittadinanza, quanto spetta ai single

Iniziamo col dire che l’importo pieno spetta solo a chi dichiara un reddito zero, altrimenti i beneficiari avranno diritto ad un'integrazione mensile al proprio reddito. Per i single l'importo sarà dunque di 780 euro solo se il richiedente non ha nessun reddito e vive in affitto. Se il percettore ha una casa di proprietà si scende a 500 euro, ma se sulla stessa abitazione c’è un mutuo ancora da estinguere il beneficiario riceverà fino a 650 euro.

Il reddito di cittadinanza si compone infatti di due voci: il reddito vero e proprio e un’integrazione delle spese sostenuto per l’affitto o il mutuo. L’integrazione dell’affitto può arrivare fino a 3.360 euro l'anno, quella del mutuo fino a 1.800 euro annui, 150 euro al mese.

Nel caso di famiglie, o single con figli a carico, la cifra aumenta fino ad un importo massimo di 1330 euro mensili. Per quanto riguarda i nuclei familiari per la verità calcolare l’importo del reddito di cittadinanza non è proprio semplicissimo. Per questo il team di Money.it, portale di informazione economico-finanziaria, ha pensato bene di realizzare uno strumento ad hoc, una sorta di calcolatore che permette ai beneficiari di conoscere con esattezza la somma che si ritroveranno nella propria RDC card.

Come si calcola l’importo del reddito di cittadinanza

Ricordiamo che il reddito di cittadinanza spetta a coloro che hanno un ISEE non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare pari o inferiore a 6.000 euro. Per calcolare l’importo del reddito questa soglia va moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza che varia però in base alla composizione del nucleo familiare. Per ogni componente successivo al primo (che vale 1), infatti, viene assegnato uno 0,4 (se si tratta di maggiorenni) o uno 0,2 (minorenni). Come dicevamo il calcolo non è proprio immediato come si potrebbe pensare.

Reddito di cittadinanza, ecco le infografiche per calcolare l'importo

Per aiutare i beneficiari ad orientarsi in questa giungla di regole e paletti, il team di Money ha realizzato anche una serie di infografiche che trovate in basso. Come potete vedere trovate tutte le informazioni necessarie per calcolare il vostro reddito familiare, e dunque l’ammontare del reddito di cittadinanza in base ai parametri della scala di equivalenza.

Reddito di cittadinanza, arriva il calcolatore

Vi siete persi? Niente paura. C’è il calcolatore! Basta inserire negli appositi campi il vostro ISEE(aggiornato al 2019), il valore di patrimonio mobiliare e immobiliare e le informazioni relative al vostro nucleo familiare. A quel punto non dovrete far altro che cliccare sul pulsante "calcola" e il gioco è fatto.