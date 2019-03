Napoli, un intero condominio pronto a chiedere il reddito di cittadinanza

Napoli. In un condominio di piazza Miraglia, occupato abusivamente da tre anni, vivono una trentina di persone. Sono per la maggior parte madri sole, tutte pronte in blocco a chiedere il reddito di cittadinanza. Conchita Sannino e Anna Laura De Rosa di Repubblica sono entrate all’interno dello stabile (qui il video) per raccontare le storie e le speranze degli occupanti ora che il sussidio sta finalmente per partire.

Angela ha un figlio di sei anni e si arrangia come può facendo l’ambulante. "Vendo saponi da tutto il mondo. Io sono una di quelle che in primis vogliono lavorare, quindi aspetto una risposta di lavoro concreta e duratura". Il reddito di cittadinanza? "Qui lo chiederemo quasi tutti - dice Angela - siamo circa una ventina di adulti, più i bambini. Percepiamo tutti la Rei e abbiamo un Isee zero".

Reddito, non chiamateli furbetti: "Sono persone disperate"

"Senza lavoro e senza casa penso che sia impossibile andare avanti senza il reddito di cittadinanza" dice Imma, un’altra occupante. I furbetti del reddito? Secondo Angela chiamarli furbetti è sbagliato perché "una persona che si approfitta di 500-600 euro in fondo è una persona disperata, chi è benestante non ha proprio interesse a mettere le mani su 500 euro".

Le critiche al reddito di cittadinanza: "Come faccio a spostarmi se ho un figlio piccolo?"

Non mancano le critiche al provvedimento. "La prima proposta di lavoro può arrivare anche da 100 km di distanza - dice ancora Angela -. Ma una mamma come me con un figlio di sei anni come fa a spostarsi fino a 100 km per lavorare? Mi volete schiacciare, non mi volete aiutare". Quanto agli escamotage per frodare lo Stato, l’ambulante racconta di aver sentito parlare di "supermercati che offrono soldi liquidi in cambio di una somma superiore" ma "personalmente a me non è mai successo".