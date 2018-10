Reddito di cittadinanza, Guardia di Finanza in campo contro "abusi e furbetti"

Vero, finchè non sarà messo tutto nero su bianco, si tratta solo di ipotesi. Ma ormai i dubbi sono sempre meno, il reddito di cittadinanza sta prendendo forma e anche sul fronte "controlli" la Guardia di Finanza scenderà in campo per stanare "i possibili abusi": lo ha detto oggi il ministro Tria.

Non potrà essere speso in contanti, avrà un importo di 780 euro e sarà destinato a circa 6,5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. L'ormai famoso reddito di cittadinanza non è solo il cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle ma anche uno dei cardini del contratto di governo. E tra una manciata di mesi diventerà realtà. Ma come funziona? A chi spetta? E quando si potrà richiedere?

Cos'è il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è un sussidio destinato a chi è senza lavoro o in stato di indigenza, che viene erogato solo a particolari condizioni. Per ottenerlo bisognerà sottostare ad alcuni requisiti: essere cittadini italiani, aver compiuto almeno 18 anni, essere disoccupati o percepire un reddito o pensione considerati al di sotto della soglia di povertà, iscriversi al centro per l'impiego, svolgere progetti di utilità sociale organizzati dal Comune di residenza per un massimo di 8 ore settimanali, e soprattutto accettare uno fra i primi tre lavori offerti dal centro per l'impiego. Chi vuole ottenere il reddito di cittadinanza, dovrà inoltre dimostrare di impiegare alcune ore al giorno alla ricerca di un lavoro.

Quanto dura

Il reddito di cittadinanza si può ottenere per tre anni, se persistono i requisiti elencati sopra. Dopo il rifiuto di tre offerte, però, i cittadini saranno esclusi dal sussidio.

Centri per l'impiego: cosa cambia

I Cinquestelle lo hanno ribadito più volte: senza il potenziamento dei centri per l'impiego il reddito di cittadinanza non può decollare. Ecco perché a partire da gennaio 2019 il primo passo sarà quello di rafforzare gli attuali centri per l'impego utilizzando circa 1 miliardo e mezzo. Per riformarli, il vicepremier Luigi Di Maio ha assoldato Mimmo Parisi, un professore di origini pugliesi che lavora da 30 anni in America. Direttore della National Strategic Planning and Analysis Research Center, Parisi, come ha spiegato Di Maio "darà una grossa mano per fare i nuovi centri impiego dell'Italia. Un mix di innovazione tecnologica e ristrutturazione completa di questi centri".

A quanto ammonta, a chi spetta e quando inizia

L'assegno avrà un massimo di 780 euro mensili e sarà destinato a circa 6,5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà (cifra calcolata dall'Istat). Chi ha qualche forma di entrata, invece, dovrebbe avere solo un'integrazione. Stando a quanto affermato da Di Maio il contributo sarà riservato ai soli cittadini italiani e a chi risiede in Italia da almeno 10 anni. Con l'approvazione della nota di aggiornamento del Def, il governo ha stimato in 10 miliardi le risorse a disposizione per introdurre il reddito di cittadinanza e contemporaneamente riformare i centri per l'impiego. Il reddito di cittadinanza dovrebbe partire da marzo-aprile 2019.

Cosa si potrà comprare

Il reddito dovrebbe essere erogato sotto forma di carta acquisti o borsellino elettronico che i beneficiari potranno spendere per i beni di prima necessità, come alimenti e medicinali. Ma anche per pagare l'affitto. Il denaro non potrà essere messo da parte e si potranno utilizzare sistemi di pagamento tramite app. Esclusa anche la possibilità di spendere i soldi in giochi d'azzardo. Le spese effettuate con la card saranno comunque tracciabili.

"Il reddito di cittadinanza sarà erogato su una carta. Questo permette la tracciabilità, non permette evasione o spese immorali con quei soldi. E quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per cui esiste: assicurare la sopravvivenza minima dell'individuo. E' chiaro che se vado con quella carta a comprare un 'gratta e vinci' o sigarette o a comprare dei beni non di prima necessità, la carta non funziona". Lo dice ai cronisti alla Camera il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando il meccanismo con cui sarà erogato il reddito di cittadinanza.

Controlli della Finanza

La Guardia di Finanza, su mandato del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, scenderà in campo per stanare "i possibili abusi" sul reddito di cittadinanza. Lo ha detto lo stesso ministro al convegno del Csc.

"Se per tre mesi verrà osservato che lei, col reddito di cittadinanza, va all'Unieuro, magari un controllino della Guardia di Finanza si fa". La sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, spiega durante la trasmissione Agorà su Rai 3 i rischi in cui si incorre se si utilizza il reddito di cittadinanza per effettuare degli acquisti 'particolari'. La deputata del M5s afferma anche che i soldi del reddito di cittadinanza non si potranno mettere da parte.