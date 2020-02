Reddito di cittadinanza: spesi 128mila euro per ogni posto di lavoro

Sono 39.760 i beneficiari del reddito di cittadinanza che a far data il 30 gennaio hanno avuto un contratto di lavoro, 11 mila in più rispetto ai non eclatanti dati del 10 dicembre scorso quando erano appena 28mila gli assegnatari del sussidio ad aver trovato lavoro, e solo per il 67,2% grazie ad un contratto a tempo determinato.

Una goccia nel mare se consideriamo che secondo gli ultimi dati dell'Inps sono invece 915mila i percettori di Reddito di Cittadinanza che vedono ogni mese accreditato sulla propria card in media 531 euro.

Se poi facessimo il conto di quanto lo Stato spende per aver trovato un impiego a 30mila persone, troveremmo che - visti i 5 miliardi spesi per introdurre il reddito di cittadinanza - ogni posto di lavoro è costato ai contribuenti italiani 128mila euro. "Se avessimo pagato un master a ciascuno di loro, lo Stato avrebbe risparmiato parecchi soldi!" denunciano in una nota i deputati di Cambiamo! commentando gli ultimi diffusi dall'Anpal.

Reddito di cittadinanza, gli ultimi dati

Certo, va ricordato che il reddito di cittadinanza, quale misura assistenziale di reddito minimo e in chiave di redistribuzione della ricchezza come evidenziato anche dalla Commissione Ue, nasce come strumento per il contrasto alla povertà.

Propaganda politica a parte sarà difficile trovare un lavoro per tutti: come spiega la stessa Anpal hanno risposto alla prima chiamata al centro per l'impiego poco più di un terzo di coloro che risultano "impiegabili".

908mila sono infatti i beneficiari di reddito di cittadinanza che potrebbero stipulare un Patto per il lavoro

529mila i convocati al centro per l'impiego

396mila i beneficiari di reddito di cittadinanza che hanno risposto alla convocazione del centro per l'impiego

39.760 i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno un contratto di lavoro

262.738 i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto un Patto di Servizio per lavorare nei comuni e sono in attesa del perfezionamento delle convenzioni

Nel computo di coloro che hanno trovato un lavoro grazie al reddito di cittadinanza possono essere anche inclusi i 300 precari di Anpal Servizi (per cui ieri sono stati stanziati alcuni milioni di euro) e i 2900 navigator contrattualizzati fino ad aprile 2021.

Navigator che hanno supportato gli operatori dei Centri per l'impiego nella convocazione e accoglienza di 372.855 beneficiari del RdC e finalizzato la presa in carico di 151.697 beneficiari del RdC.

Numeri che fanno dire al presidente dell'Anpal, Mimmo Parisi, "che la fase 2 del reddito di cittadinanza è più che partita". Eppure solo entro la prossima estate, come ammesso dallo stesso Parisi in una recente intervista al sole24ore, le Regioni potranno contare su un sistema nazionale per la condivisione delle offerte di lavoro, l'ormai celeberrimo e costosissimo software per l’incrocio di domanda e offerta di lavoro.

Reddito di cittadinanza e lavoro: le ultime notizie

Va bene tutto, ma non si dica che ad oggi il reddito di cittadinanza aiuti davvero a trovare lavoro.

Da un mero punto di vista contabile, il calcolo dei costi e dei benefici potrebbe non deporre a favore dell'efficacia del reddito di cittadinanza che costerà - nel triennio - quasi 26 miliardi di euro. Si tratta però di un provvedimento che non ha solo finalità economiche, ma anche sociali.

Resta l'invito del procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, che ha invitato il legislatore ad un'eventuale modifica del quadro normativo - senza incidere sul diritto in sé - ma per disciplinare le procedure di concessione del sussidio soprattutto per contrastare i noti furbetti del reddito di cittadinanza di cui più volte abbiamo riportato nella nostre pagine di cronaca.