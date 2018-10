Reddito di cittadinanza, Di Maio spiega come e dove spendere il "bonus"

I soldi del reddito di cittadinanza si potranno spendere "negli esercizi commerciali in Italia". Lo ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio intervistato per il programma tv 'Quarta repubblica' su Rete40.

"Bisogna limitare al massimo le spese fuori dall'Italia"

Secondo Di Maio i soldi che lo Stato accrediterà ai beneficiari del reddito di cittadiananza darà uno scossone all'economia "Questi soldi inonderanno il commercio, negozi e piccole imprese" spiega il ministro del lavoro.

"Avremo un gettito Iva e di Pil superiore alle aspettative"

Ma dove sarà accreditato il reddito di cittadinanza? Dopo le anticipazioni del Movimento 5 stelle è lo stesso Di Maio a chiarire le modalità in cui lo Stato trasferirà i soldi ai cittadini:

"L'ideale sarebbe usare la tessera sanitaria, ma nel frattempo sarà messo su una carta elettronica"

Nelle intenzioni del governo non ci sarà infatti uno scambo di denaro contante, ma tutti gli scambi dovranno essere tracciati elettronicamente poichè, come è stato chiarito, il reddito di cittadinanza potrà essere utilizzato solo per i beni di prima necessità, come alimenti e abbigliamento, o per pagare l’affitto.

La quota massima erogabile del reddito di cittadinanza è stata fissata a 780 euro al mese, pari alla cosiddetta pensione di cittadinanza. Per ambire ad ottonere il bonus mensile si dovrà avere un Isee inferiore ai 9.360 euro, mentre il possesso di una casa di proprietà ridurrà il premio. Inoltre secondo Di Maio sarà impossibile accedere al reddito di cittadinanza per coloro che lavorano in nero:

"Chi prende il reddito sarà impegnata tutto il giorno tra lavoro di pubblica utilità e ore di formazione. Se il sindaco o dal centro dell'impiego mi dicono che non si presenta gli tolgo il reddito".

Di Maio ha anche chiarito, dopo le critiche piovute sulle prime bozze, che il reddito di cittadinanza sarà erogato anche agli stranieri: basterà essere residenti in Italia da almeno 10 anni.

Di Maio ha parlato anche dello scontro in corso con l'Europa con le prime bocciature decretate dai commissari Ue.