Reddito di cittadinanza per tre mesi: dovrà restituire il doppio di quanto incassato

I finanzieri della Guardia di Finanza di Crotone hanno scoperto e denunciato un fruttivendolo completamente sconosciuto al fisco e che ha percepito illegalmente il reddito di cittadinanza.

Gli accertamenti dei finanzieri hanno rilevato che, nei mesi di maggio, giugno e luglio, il fruttivendolo ha percepito il reddito di cittadinanza di 2.673,33 euro illegalmente. Per tale motivo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per truffa ai danni dello Stato e rischia una pena dai due ai sette anni di reclusione.

Reddito di cittadinanza, fruttivendolo nei guai

L'uomo è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate anche per l'omessa installazione del misuratore fiscale, che è punita con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, e per i conseguenti sviluppi in qualità di evasore totale.

Il caso di Crotone è solo uno dei tanti tra quelli che si registrano ogni settimana: sono stati in tanti i "furbetti" a pensare di aggirare le regole del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, scacco ai furbetti

Per la Guardia di Finanza un super lavoro in quello che è un vero e proprio controllo a tappeto dei beneficiari del nuovo sussidio: incrociando i nominativi dei lavoratori sorpresi a lavorare in nero, con quelli della banca dati del corpo, i militari stanno scoprendo decine di doppi stipendi totalmente illegali.