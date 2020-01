Reddito di cittadinanza, furbetto scoperto "per colpa" dei panini

Prendeva il reddito di cittadinanza ma lavorava come ambulante in nero in Sicilia. Per questo un 51enne palermitano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Resuttana Colli per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza. "Nel corso delle indagini è emerso - dicono dal Comando provinciale - che l'uomo, beneficiario del sussidio, aveva percepito 890 euro".

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso mentre vendeva panini, come ambulante abusivo, vicino allo stadio Renzo Barbera di Palermo durante un incontro di calcio. Il veicolo con il quale il 51enne esercitava l’attività commerciale è stato sequestrato perché al momento del controllo è risultato privo della copertura assicurativa.

In famiglia reddito di cittadinanza, ma c'è chi lavora in nero all'Isola d'Elba

Resta "impigliata" nella rete dei controlli delle Fiamme Gialle della compagnia di Portoferraio (Livorno) un'impresa di viticoltura nell'isola d'Elba. Il giorno dell'accesso, delle nove persone, tutte italiane, trovate intente a prestare la propria opera in azienda, sette non erano state oggetto della prevista (preventiva) comunicazione di instaurazione del rapporto al competente Centro per l'impiego. Tra i lavoratori identificati e in nero tre erano anche minorenni.

Uno dei tre minori e uno dei quattro dipendenti in nero poi facevano parte di nuclei familiari che percepiscono reddito di cittadinanza. I beneficiari del contributo in particolare erano la madre del primo, 49enne, e la consorte del secondo, 27enne. Scattate nei confronti dell'azienda sanzioni amministrative per le violazioni alla normativa sul lavoro per 40 mila euro, mentre il 69enne rappresentante legale della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per 'somministrazione e utilizzazione illecita di manodopera con accertamento di irregolare assunzione di bambini e adolescenti'.

Reddito di cittadinanza 2020 e Isee 2020: informazioni utili

Ricordiamo che per il mese di gennaio 2020 è stata data la possibilità di ricevere il sussidio anche tenendo conto dei vecchi dati ISEE. Da febbraio, però, questo non sarà più possibile e chi non avrà l’ISEE aggiornato si vedrà sospendere il Reddito di Cittadinanza e le altre prestazioni legate all’ISEE, rischiando in certi casi di dover poi presentare una nuova domanda.

Per il nuovo Isee e quindi per confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito come il Bonus bebè o il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, c’è tempo fino al 31 gennaio. Ecco l'elenco dei documenti necessari per compilare la Dsu e richiedere l'Isee (ovviamente alcuni documenti come permesso di soggiorno o sentenza di separazione riguardano solo determinate categorie e non tutta la platea).

Documenti anagrafici

- Stato di famiglia (autocertificato)

- Documento d'identità del richiedente

- Permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari

- Tessera sanitaria

- Sentenza di separazione

- Contratto di affitto

Libretti di circolazione degli autoveicoli posseduti

Per disabili e invalidi

- Ultima certificazione della disabilità e/o non autosufficienza di un soggetto a carico o del richiedente.

Documenti reddituali

- Dichiarazione dei redditi

- Certificazione Unica, ex Cud

- Canoni di locazione

- Assegni per coniuge e figli

- Redditi esenti e/o non imponibili

- Elenco dei contribuiti percepiti da Enti

- Buste paga

Patrimonio mobiliare e immobiliare

- Iban e codice fiscale di tutti i soggetti gestori del patrimonio mobiliare posseduto (banche, poste, investitori, ecc.)

- giacenza media dei conti correnti

- saldi dei conti correnti

- titoli

- investimenti, azioni, obbligazioni, ecc.

- Assicurazioni

- Titoli di possesso di terreni e fabbricati

- Capitale residuo dei mutui