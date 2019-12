Prende il reddito di cittadinanza ma ha un bar: la sanzione è da capogiro

Furbetti del reddito di cittadinanza. Da quando il sussidio contro la povertà è entrato in vigore, quasi ogni giorno le forze dell'ordine scoprono cittadini che, attraverso diversi escamotage, prendono i soldi del reddito pur non avendone diritto. Poi ci sono giornata in cui i casi che vengono a galla sono più di uno: dopo il caso del furbetto che in Calabria aveva una villa appena ristrutturata, un nuovo furbetto arriva invece da Taranto.

Reddito di cittadinanza, scoperto furbetto titolare di un bar

Una task force dei carabinieri istituita dal Comando Provinciale di Taranto e composta dai militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale della città jonica, dalla Stazione di Montemesola e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato a piede libero all'Autorità giudiziaria jonica, un 41enne di Montemesola, ritenuto responsabile della violazione della normativa sulla percezione del reddito di cittadinanza e di quella in materia di sicurezza sul lavoro.

Reddito di cittadinanza e impiegati in nero: sanzione da capogiro

Durante un controllo, i militari hanno accertato che l'uomo, in qualità di titolare di un bar situato in quel centro, per evitare la revoca e/o la riduzione del reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'Inps quale ente erogatore del beneficio l'avvio della gestione dell'esercizio. Inoltre ha impiegato alle sue dipendenze nella attività un operaio senza un contratto regolare di assunzione. Infine non ha fornito i dispositivi di protezione individuale e non ha avviato il protocollo di sorveglianza sanitaria e la prevista formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Nella circostanza, all'uomo sono state comminate sanzioni penali ed amministrative per complessivi 86.500 euro.