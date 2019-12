Reddito di cittadinanza: importo medio di 522 euro, un beneficiario su cinque in Campania

Sono più di un milione e seicentomila le domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza presentate all'Inps tra aprile e novembre. Di queste però circa 440mila sono state respinte, mentre 112.396 sono ancora in lavorazione. Il numero di domande accolte è comunque superiore al milione attestandosi a 1.066.110. Lo rende noto l'Inps he oggi ha comunicato i dati aggiornati al 6 dicembre dell’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza.

Ad essere stati raggiunti dal reddito di cittadinanza sono stati oltre 2,3 milioni di cittadini. La percentuale più alta delle domande accolte (196mila, pari al 19,2% del totale), si registra in Campania. Segue la Sicilia con circa 176mila, la Puglia a 93mila, il Lazio con 90 mila e la Lombardia con poco meno di 85mila domande.

L'importo medio del reddito di cittadinanza

Quanto al reddito medio questo complessivamente si attesta a 484,44 euro. Per il rdc la media dell'assegno mensile è di 522 euro mentre per la pensione di cittadinanza ammonta 219,18 euro. Anche sotto questo aspetto si registrano differenze abbastanza evidenti tra Sud e Centro-Nord. In Sicilia l'importo medio del beneficio è pari a 570 euro, in Campania 586, in Puglia 528. Nelle regioni del Centro e del Settentrione è invece sempre inferiore ai 500 euro (vedi tabella in vasso).

Reddito di cittadinanza: "Alzare l'importo a 829 euro"

Secondo l'Unione Nazionale Consumatori i numeri forniti dall'Inps dimostrano che il reddito così non basta. Se i poveri assoluti sono in totale 1,82 milioni la misura "ha raggiunto solo il 55,7% della platea di chi avrebbe bisogno di un sostegno economico" spiega il presidente dell'Unc Massimiliano Dona, che mette all'indice anche l'assegno percepito con l'Rdc, considerato "troppo basso".

"Non solo l'importo medio per famiglia è sotto anche al beneficio massimo previsto per i single. Ma il famoso importo di 780 euro andrebbe addirittura alzato a 829 euro. I 780 euro, infatti, erano i 6/10 del reddito mediano familiare al tempo del Rapporto annuale Istat del 2014, ma i dati resi noti a dicembre 2019 ci dicono che il reddito per le persone sole è salito a 16.571 euro, quindi ora il dato equivale a 828,55 euro", conclude Dona.