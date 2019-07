Reddito di cittadinanza, fioccano le lamentele per il ricalcolo dell'importo a giugno

Reddito di cittadinanza e lamentele per l’importo: ci risiamo. Nei giorno scorsi sulla pagina facebook ‘Inps per la famiglia’ molti beneficiari del sussidio si sono lamentati perché a giugno avrebbero ricevuto sulla card una cifra inferiore rispetto a quella di aprile e maggio. "Scusate, perché mi hanno accreditato 493 euro al posto di 540 euro?", domanda ad esempio un utente. "Anche a me mi hanno tolto 75 euro" protesta un altro. E ancora: "Buongiorno, vorrei sapere gentilmente come mai nel reddito di cittadinanza ricevuto il 27 giugno l'importo è inferiore di 50€ rispetto aprile e maggio, grazie in anticipo per la risposta".

Insomma, in tanti hanno chiesto all’ente previdenziale perché la somma accreditata sulla card fosse inferiore a quella attesa ed erogata già nei mesi scorsi.

Reddito di cittadinanza e importo "ridotto" a giugno: facciamo chiarezza

L’Inps ha così deciso di sgombrare il campo dai dubbi e di fare chiarezza. "Nei rinnovi di giugno l’elemento di novità è costituito dall’inserimento del ReI tra i trattamenti 2019 che incidono sull’importo del beneficio" spiega l’ente previdenziale su facebook. A partire dal rinnovo del mese di giugno, tra i trattamenti assistenziali che si vanno a sottrarre al reddito di cittadinanza, è stato dunque considerato anche il Rei, "per le sole mensilità di competenza 2019 percepite".

Questo ha dunque "determinato il ricalcolo del beneficio mensile e la diminuzione dell’importo dello stesso". L’ente previdenziale ricorda infatti che "ai soli fini del rdc, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi".

Reddito di cittadinanza e "lamentele" per l'importo: il precedente di aprile

Già nel recente passato ci sono state lamentele simili. Ad aprile la pagina facebook Inps per la famiglia era stata infatti subissata di lamentele di beneficiari che lamentavano importi ritenuti non congrui. Anche in quell’occasione lo staff intervenne per fare chiarezza spiegando che "la cifra spettante per Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza viene elaborata dall'Inps al netto delle prestazioni già spettanti e in applicazione della normativa del RdC votata in Parlamento e illustrata sul sito del Ministero del Lavoro".

In soldoni, l’importo del reddito di cittadinanza viene calcolato al netto di prestazioni assistenziali già erogate.