Reddito di cittadinanza, beneficiari al lavoro per tenere pulita la città: "Ad ognuno affideremo una strada"

Beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro per garantire igiene e decoro alla città. Succede ad Agrigento dove a giorni verrà definito l’elenco delle persone che potranno essere impiegate in mansioni per il servizio ambiente, sia al centro che nei quartieri periferici. Si tratta di circa 100-120 beneficiari su un totale di 1800. E’ un progetto sul quale, da tempo ormai, lavora l’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel.

"La mia idea – ha spiegato Hamel – è affidare ad ognuno di loro una o più strade. Dovranno mantenerle pulite e prive d’erba. Decoro al massimo, dunque. Non mi importa se impiegheranno 10 minuti per strada o se sarà necessario più tempo, a noi interessa il risultato finale ossia pulizia e decoro tanto per il centro quanto per i quartieri periferici".

I titolari di rdc verranno impiegati anche per contrastare gli incivili che sporcano i luoghi pubblici. Saranno sufficienti cento persone per tirare a lucido la città? "Reputiamo proprio di sì. Anche se il bacino è molto più ampio, sono infatti 1.800 coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza - ha aggiunto l’assessore - è necessario averne un numero che possiamo gestire, anche per quanto riguarda le attrezzature e il vestiario da fornirgli".

Il consulente del lavoro: "Rdc combatte la povertà, ma non aiuta la ricollocazione"

La fase due del reddito di cittadinanza prosegue tuttavia con qualche intoppo di troppo. Secondo Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione consulenti per il lavoro, finora "ai 200mila convocati nei Centri per l'impiego è stato fatto solo il profilo, mentre per firmare il Patto per il lavoro saranno riconvocati nel 2020. Inoltre, almeno un terzo risulta non facilmente occupabile perché troppo distante dal mercato del lavoro. La fase della ricollocazione è molto complicata".

"Il reddito di cittadinanza - ha sottolineato Vincenzi parlando all’AdnKronos - è una misura sociale che non riesce ancora a trasformarsi in misura di politica del lavoro. Bisognerebbe uscire dall'ipocrisia è ammettere che si tratta di un formidabile strumento di lotta alla povertà, ma il lato della ricollocazione dubito che possa trovare una sua effettiva attuazione". Anche perché, argomenta, "su due milioni di soggetti coinvolti solo 700mila sono occupabili e quasi la metà di questi presenta enormi problemi sociali".