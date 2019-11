La Lega mette nel mirino il reddito di cittadinanza

Sono 905 gli emandamenti presentati dalla Lega alla legge di bilancio. Il Carroccio chiede innanzitutto di cancellare le microtasse, come la plastic tax, sugar tax e tassa sulle auto aziendali. Secondo il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo è necessario togliere "tutte queste tasse che sono state vendute come tasse etiche, poi se andiamo a vedere ad esempio la plastic tax le coperture sono le stesse per tutti e tre gli anni, quindi non è previsto nessun disincentivo".

Tra le proposte c'è anche il ripristino del regime forfettario ("mini Flat tax"), la cancellazione del superbollo, la deducibilità al 100% per le auto aziendali e una misura per la famiglia, ovvero un sostegno ai nonni che si occupano dei loro nipoti. E le coperture? Secondo Romeo, tra le voci di spesa che si possono tagliare ci sono anche i fondi stanziati per il reddito di cittadinanza, "una misura che dati alla mano non produce lavoro, anzi in alcuni casi penalizza dei settori. Nella raccolta dell’agricoltura ad esempio ci sono alcune persone prima andavano a dare una mano e oggi invece sono a casa perché preferiscono percepire il reddito di cittadinanza".

La Lega dunque mette nel mirino la misura-bandiera del M5s. Per ora il Carroccio può fare ben poco, ma il messaggio è chiaro: così il reddito di cittadinanza non funziona e in futuro dovrà essere ripensato.

Tra le altre proposte l'introduzione del "vuoto a rendere anche per le bottiglie di plastica. Qualche imprenditore lo fa già. E' un comportamento virtuoso", ha affermato Romeo. Quanto alle auto aziendali, Romeo ha sottolineato che solo la Lega "ha parlato del fatto che non solo non devono essere tassate, ma andrebbe ripristinata la deducibilità al 100% com'era prima del 2006" e andrebbe anche "eliminato il super bollo introdotto dal governo Monti", un'abolizione che consentirebbe di "incassare di più, visto che molti poi finivano con il prendere la macchina all'estero...". Fra le proposte della Lega anche un emendamento sull'ex Ilva: "Ovviamente c'è un nostro emendamento, vediamo se la legge di bilancio può essere l'occasione giusta per ripristinare lo scudo penale", ha detto il capogruppo a palazzo Madama.