Condannati per associazione mafiosa, ma prendono il reddito di cittadinanza: denunciati

Avevano nel "curriculum" condanne per associazione mafiosa ma prendevano il reddito di cittadinanza. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Enna che, nell'ambito dell'attività istituzionale disposta dal Comando Provinciale di Enna a tutela della Spesa Pubblica, finalizzata al contrasto alle indebite percezioni dei pubblici sussidi, al termine di una preliminare attività info-investigativa nello specifico e strategico settore, ha avviato una articolata e complessa analisi diretta ad individuare condotte penalmente rilevanti tese all'illecita percezione del reddito di cittadinanza.

Che cosa hanno scoperto? Sono state vagliate le posizioni di numerosi condannati con sentenze passate in giudicato per reati di mafia, per verificare la legittimità delle istanze inoltrate. Dalle specifiche investigazioni svolte si è appurato che parte dei percettori o dei componenti del nucleo familiare, riconosciuti quali affiliati alle consorterie criminali, risultavano aver richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza pur non avendo tutti i requisiti previsti dal provvedimento normativo; altri, invece, hanno scientemente omesso di fornire informazioni utili ai fini della corretta determinazione dell'ammontare del beneficio.

Al termine degli accertamenti si è proceduto così alla denuncia di 5 appartenenti alla criminalità organizzata, originari della provincia, alla Procura della Repubblica di Enna, diretta da Massimo Palmeri, nonché alla contestuale segnalazione all'Inps per l'avvio del procedimento di revoca degli indebiti benefici ottenuti e il conseguente recupero delle somme già erogate, quantificabili complessivamente in circa 70 mila euro.

"L'inchiesta di Polizia Giudiziaria, denominata ''Brick'', testimonia l'approccio multidisciplinare e trasversale dell'azione sviluppata dalle attività di servizio dalla Guardia di Finanza, conformemente alle linee operative tracciate dal Comando Generale del Corpo, che opera diuturnamente a favore dei cittadini onesti al fine di assicurare che le misure per il contrasto alla povertà siano effettivamente destinate alle fasce più deboli e bisognose e non siano appannaggio di individui che si pongono volontariamente al di fuori della cornice della legalità".

Già la scorsa settimana con l'operazione ''Inside'', il Comando Provinciale di Enna aveva provveduto ad effettuare l'analisi della posizione di numerosi ''imprenditori agricoli'' che, in assenza dei requisiti di legge, beneficiavano del sussidio. Al termine degli accertamenti sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria 36 persone per gli stessi reati e, contestualmente, sono state avviate le procedure di recupero del beneficio con relativa restituzione degli indebiti, sin qui quantificati in circa 200 mila euro.