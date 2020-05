Reddito di cittadinanza, da oggi al via i pagamenti di maggio 2020: tutte le info

Da oggi inizia il pagamento del reddito di cittadinanza relativo al mese di maggio 2020. Tra lunedì 25 maggio e mercoledì 27 maggio 2020 è previsto il completamento della ricarica del sussidio sulla card di chi beneficia del reddito di cittadinanza.

Con i normali tempi tecnici, la ricarica avverrà quindi fra oggi e mercoledì. Solitamente dalla data di accredito da parte di Inps a quella in cui l'importo effettivamente compare sulla carta Postepay del beneficiario, passa 1 giorno o al massimo 2 giorni. Entro la fine della settimana appena iniziata la somma sarà a disposizione di tutti i percettori del reddito di cittadinanza. Diverso il discorso per chi a maggio ha ricevuto il reddito di cittadinanza per il primo mese. In tal caso il pagamento è partito già dal 15 maggio; chi ha fatto domanda di reddito di cittadinanza ad aprile, deve attendere una comunicazione di Poste, via e-mail o sms, che segnala la disponibilità della card ad essere ritirata presso l’ufficio postale più vicino.

Come si fa per controllare se l'Inps ha effettuato la ricarica sulla propria carta Postepay? E' sufficiente collegarsi sul sito Internet dell'Inps muniti di credenziali (con accesso tramite PIN, CNS, nuova carta di identità elettronica 3.0 e SPID) per conoscere tutti i dettagli dell'ultimo sussidio accreditato, con lo storico dei pagamenti, ma le medesime informazioni sono anche sl sito dedicato al reddito di cittadinanza, al quale si può accedere sempre con lo Spid.

Reddito di cittadinanza: calendario pagamenti 2020