Reddito di cittadinanza, manovale si autodenuncia ("lavoro in nero") e finisce nei guai

Si è presentato agli uffici della Guardia di finanza per denunciare il proprio rapporto di lavoro irregolare, 'dimenticandosi' però di essere percettore del reddito di cittadinanza, prestazione che ovviamente non è compatibile con il lavoro in nero.

Reddito di cittadinanza e lavoro nero, blitz a Rimini (e provincia)

Èdi 8 lavoratori irregolari, di cui 3 percettori del rdc, il bilancio di una serie di controlli portati avanti dagli investigatori della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti di tre imprese operanti rispettivamente nel settore turistico-alberghiero, in quello edile e nella somministrazione di personale. A finire nei guai sono state 2 cameriere ai piani di un hotel di Rimini, 3 manovali di un’impresa edile e 3 addetti al servizio impiegati in un locale d’intrattenimento a Misano Adriatico. Tutti lavoravano completamente in nero e tre di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza.

La soffiata alle Fiamme Gialle, ma percepiva il reddito di cittadinanza

Per quanto riguarda il caso dell'impresa edile, è stato uno dei lavoratori irregolari a fare la "soffiata" alla fiamme gialle. L’uomo si è presentato agli uffici delle Finanza per denunciare il lavoro illegale, ma ben presto i militari hanno scoperto che era titolare della rdc card.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insieme a lui, anche gli altri due titolari del rdc sono stati denunciati a piede libero per non aver comunicato l’avvio della propria posizione lavorativa, nella forma di lavoratore dipendente; mentre per tutti e tre è stata inviata segnalazione ai competenti uffici I.N.P.S. per l’avvio della procedura di decadenza/revoca dal beneficio economico e il recupero delle somme indebitamente percepite per un importo complessivo pari a 5mila euro.