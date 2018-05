Reddito di cittadinanza a tempo: due anni e poi stop all'assegno

Come mettere insieme misure costose come reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni? È il dilemma su cui dovranno trovare una quadra i tecnici di Lega e M5s, impegnati in questi giorni nella stesura del contratto di governo.

Secondo Adnkronos, sul reddito di cittadinanza la Lega avrebbe avanzato una richiesta molto difficile da digerire per il Movimento 5 Stelle: quella di un reddito di cittadinanza a tempo. In poche parole, il sussidio di disoccupazione verrebbe erogato per due anni al massimo, poi stop all’assegno.

La Lega e il reddito di cittadinanza

Si tratta, è bene ribadirlo, di una indiscrezione, ma non è certo un segreto che Salvini non abbia mai apprezzato – e anzi abbia spesso aspramente contestato – la misura proposta dai 5 Stelle. Lo scorso 9 marzo, a soli cinque giorno dal voto, il segretario della Lega aveva detto: "Io ho ben chiaro che cosa proporremo noi. Sicuramente non proporremo un reddito per chi sta a casa. Ma abbassare le tasse per chi crea e offre lavoro. La nostra è un’ idea lontana dall’assistenza. Siamo per la crescita".

L'idea del "prestito ponte"

Con il passare dei giorni, e con l’avanzare della trattativa tra 5 Stelle e Lega, Salvini era poi diventato più possibilista, tanto da partorire l’idea di una sorta di prestito ponte per chi è disoccupato. Il reddito di cittadinanza? "Possiamo discuterne – aveva detto lo scorso 30 marzo ad Ischia - purché lo si affronti come un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovarne un’altro", non certamente se lo si immagina come sostegno "illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti".

Al tavolo tecnico con i pentastellati, la Lega avrebbe avanzato grossomodo la stessa richiesta, ovvero inserire una scadenza oltre la quale togliere il reddito di cittadinanza a chi lo percepisce.

Quando Salvini diceva: "No al reddito di cittadinanza assistenzialista" | Video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Video Askanews)