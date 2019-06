Reddito di cittadinanza e stagionali, c'è un nuovo caso che fa discutere

Il Caribe Bay, il parco a tema acquatico di Jesolo, è alla ricerca di personale per completare l'organico. Secondo il titolare della struttura, Luciano Pareschi, servono almeno cinquanta dipendenti: "Mai vissuta una stagione come questa. Non riusciamo a reperire personale" ha spiegato l’imprenditore ai giornali. Le cause? "Stiamo cercando di capire, ma di certo il reddito di non ci ha aiutato".

Con i suoi 220 dipendenti il Caribe Bay rappresenta la struttura turistica più grande del centro balneare veneto, ma a differenza degli altri anni – così sembra - non riesce a reperire stagionali neanche tra i giovani in cerca di prima occupazione, affermando di offrire stipendi da 1200 euro al mese.

"Avevamo già visto una diminuzione delle richieste, che raccogliamo attraverso il sito", ha affermato Pareschi, ma "la cosa è diventata tangibile quando abbiamo iniziato ad assumere. Stiamo cercando di capire qual è stato il fattore scatenante. Qualcuno, però, ci ha fatto capire che, a fronte di un lavoro stagionale impegnativo, preferiva percepire il reddito di cittadinanza. Ci domandiamo, allora, dove sono tutti questi ragazzi che cercano lavoro, per il quale è chiaro che ci vuole cittadinanza disponibilità, sacrificio, voglia di imparare".

Il caso di Gabicce mare (poi ridimensionato)

La vicenda ricorda molto da vicino quella denunciata dal sindaco di Gabicce Mare ad inizio giugno. "In base a quanto mi è stato spiegato dagli operatori del settore - aveva detto il primo cittadino -, la carenza di personale [nel settore della ristorazione e del turismo, ndr] è senza precedenti proprio perché mancano i destinatari del reddito di cittadinanza". Anche Today aveva dato spazio alla notizia che in seguito però era stata ridimensionata.

Il presidente dell’associazione albergatori di Gabicce aveva infatti spiegato al Fatto Quotidiano che "in realtà sono anni che lanciamo l’allarme dei lavoratori che mancano" e che uno dei problemi è rappresentato dal fatto che "l’estate si accorcia progressivamente e si lavora quindi sempre meno".

E il reddito di cittadinanza? "Che abbia inciso, è possibile. Ma in misura molto ridotta. Su un malato, anche una piccola spinta diventa un colpo di grazia. Parliamo del 5, 10% del fabbisogno. Ma di sicuro non è questa la causa". In un articolo pubblicato di recente, il sito Valigia Blu elenca altri casi di notizie simili che poi sono state in parte sconfessate dai fatti.

La morale? In assenza di dati certi e studi specifici è bene prendere questo genere di notizie con molta cautela.

Veneto, l'assessore al lavoro: "Faremo monitorare le proposte pervenute"

Del caso del Caribe Bay si sta occupando l'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, che giudica "grave" ciò che viene segnalato dalla struttura turistica e ha affermato che farà monitorare "tutte le proposte pervenute e a chi, per capire le ragioni di un rifiuto”".

"Purtroppo - ha aggiunto - il sistema informativo creato e utilizzato da Anpal non è ancora a regime, pertanto non conosciamo ancora il rapporto che intercorre tra l'erogazione dell'assegno del reddito di cittadinanza e l'offerta di opportunità lavorative. Questo è al momento attuale un limite del reddito di cittadinanza, che le Regioni stanno osservando e rispetto al quale intendono intervenire".