Reddito di cittadinanza, inizia la fase due: l'elenco delle Regioni "pronte a partire"

Reddito di cittadinanza, la fase 2 è iniziata, quella operativa. Cambia il sistema delle politiche attive del lavoro in Italia: se sarà un successo o un flop annunciato lo dirà soltanto il tempo. C'è dopo una lunga attesa la firma delle prime convenzioni tra Anpal Servizi e le Regioni per la definizione delle azioni di assistenza tecnica che Anpal Servizi fornirà attraverso i Navigator. Le convenzioni sono state sottoscritte al ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del Sottosegretario al lavoro, Claudio Cominardi, del presidente di Anpal, Domenico Parisi e degli assessori regionali al Lavoro. Che cosa succede ora?

Reddito di cittadinanza, il ruolo dei navigator: "No a ulteriori ritardi"

'La firma delle convenzioni fra l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) e le singole Regioni è un fatto sicuramente positivo, anche perché i navigator sono chiamati ad assicurare un'assistenza tecnica importante per la gestione della fase operativa legata ai patti per il lavoro previsti dal provvedimento sul reddito di cittadinanza. Un'attività che, però, è incardinata e va strutturata nell'ambito delle funzioni dei centri per l'impiego (Cpi) con cui i navigator saranno chiamati a collaborare". E' quanto dichiara l'assessore della Regione Toscana, Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione Lavoro e Istruzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. ''Non vorrei -spiega - che le firme di oggi possano essere interpretate come un alibi per ulteriori ritardi sull'impegno che il Governo ha assicurato per il potenziamento dei centri per l'impiego. Un piano sottoscritto con un'intesa Stato-Regioni che prevede l'assunzione di 4000 unità di personale a tempo indeterminato che dovranno entrare in forma stabile negli organici dei Cpi''

''Attendiamo da mesi -aggiunge Cristina Grieco- i decreti attuativi per l'attribuzione delle risorse finanziarie alle Regioni in base ai criteri previsti dal piano, al fine di poter intervenire in modo strutturale con la massima celerità. Ora si proceda senza indugio alla ripartizione non solo dei fondi previsti dalla legge di bilancio per il personale, ma anche dei finanziamenti per adeguare le sedi e le strutture dei cpi (467,2 milioni di euro per il 2019 e 403,1 milioni di euro per il 2020). Lo sblocco di queste risorse, anche in virtù dell'aggravio legato all'attuazione del provvedimento sul reddito di cittadinanza, riveste un carattere di grande urgenza''. ''Infine -conclude la coordinatrice della Commissione Lavoro e Istruzione della Conferenza delle Regioni- confidiamo nelle rassicurazioni del Governo e di Anpal rispetto alla funzionalità e al dialogo fra i sistemi informativi. Il passaggio alla fase operativa dovrebbe, infatti, consentire a breve di dare completa attuazione al provvedimento sul reddito di cittadinanza''.

Reddito di cittadinanza, l'elenco delle Regioni "pronte a partire"

Soddisfatto del traguardo raggiunto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi: "è stato premiato l'impegno di tutti nella difficile sfida sulle politiche attive, fondamentale nell'azione svolta dal Governo", ha commentato come si legge in una nota. "Giornata veramente speciale" anche per Domenico Parisi, presidente Anpal servizi di cui è protagonista "l'Italia che affronta con decisione i problemi del lavoro, pur nelle differenze di ciascuno, ma uniti per l'obiettivo finale".

Le convenzioni stipulate tra Anpal Servizi Spa e le Regioni arrivano a poco più di due settimane dalla firma del decreto con il quale il ministro Di Maio aveva stabilito il riparto dei fondi per il potenziamento infrastrutturale dei Centri per l'Impiego e il finanziamento di oltre 800 milioni di euro alle Regioni per ammodernare, ampliare e rendere funzionali i servizi per il lavoro. Gli accordi sono stati sottoscritti dal Presidente dell'Anpal e Amministratore unico di Anpal Servizi Spa, Domenico Parisi, e dai rappresentanti di Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Un elenco destinato però ad aumentare già nei prossimi giorni quando altre Regioni si aggiungeranno con le firme delle rispettive convenzioni.

Reddito cittadinanza, accolte 840mila domande

A ieri ammontano a 1,3 mln le domande ricevute per beneficiare del reddito di cittadinanza di cui ne sono state accolte 840mila: oltre 700mila per il reddito e circa 100 mila per la pensione di cittadinanza. Sono state invece circa 340 quelle rifiutate. E' il presidente Inps, Pasquale Tridico ad aggiornare i dati nel corso di una audizione al Senato . Una performance, quella del Reddito di cittadinanza, che supera, per Tridico quella del precedente Reddito di inclusione (Rei) che aveva raggiunto solo 1 mln di persone nel 2018.

Il reddito di cittadinanza "raggiungerà circa 900 mila nuclei familiari pari a 2,5-2,7 milioni di individui per un reddito medio di 490 euro", spiega ancora Tridico. "Il Reddito di cittadinanza è misura molto più inclusiva e molto più efficace per l'obiettivo che ha rispetto al Rei", aggiunge. Il risparmio di spesa derivato da quota 100 ammonta per il 2019 è stato pari a 1,081 miliardi nel 2019. Il 29% in meno di quanto previsto. A ribadirlo è lo stesso presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Una stima però, ha aggiunto, "che non è possibile proiettare anche nel 2020 perché le scelte e le esigenze delle persone non sono prevedibili".