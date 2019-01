Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100: tutte le novità del "decretone"

Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con l'introduzione dello scivolo pensionistico con quota 100: finalmente oggi si conoscerà il contenuto del decreto del governo dopo le anticipazioni delle ultime settimane.

Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal Governo entro questa sera: come rende noto Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 e all'ordine del giorno c'è proprio il decreto legge intitolato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Intanto arriva la conferma che gli Statali dovranno attendere per poter andare in pensione anche con quota 100: il ministro Bongiorno spiega che per evitare il caos nella pubblica amministrazione la quota 100 per l'accesso alle pensione per i dipendenti pubblici sarà possibile a partire dal 1 agosto. Sulle bozze circolate di recente la data era il 1° luglio. Pervisto anche lo stop al differimento del Tfr.

Tra le ultime indiscrezioni sul reddito di cittadinanza vi è anche la conferma che in caso di dimissioni volontarie per 12 mesi non sarà possibile accedere al beneficio del sussidio. Inoltre il reddito di cittadinanza potrà essere percepito per al massimo 18 mesi al termine dei quali si potrà fare una nuova richiesta: tra la richiesta e l'erogazione del sussidio decorrerà un mese, un termine che vale per ciascun rinnovo.

"I testi sono pronti, sono stati validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dai ministeri" ha affermato a Radio anch'io il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Come anticipa il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno la quota 100 per l'accesso alle pensione per i dipendenti pubblici sarà possibile a partire dal 1 agosto. "Il ritardo per garantire continuità servizi a cittadini e imprese, e programmare il ricambio generazionale". Sulle bozze circolate di recente la data era il 1° luglio.

Inoltre a dispetto di quanto anticipato fino ad ora i dipendenti pubblici avranno subito il fr/Tfs. Lo anticipa la stessa Bongiorno, in vista del Cdm.

Secondo quanto si legge nell'ultima bozza del decreto la Quota 100 per i privati entrerà in vigore da Aprile secondo le prerogative già note.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti che maturano i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi"

Al trattamento pensionistico anticipato si applicheranno le regole di calcolo del sistema contributivo.

Pensione donne con 58 anni e 35 di contributi

Confermata anche l'opzione donna che riconosce il trattamento pensionistico alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018".

La riduzione della pensione con ''Quota 100'' per ogni anno di anticipo

Secondo l'ultima bozza del decreto il reddito di cittadinanza partirà ad Aprile 2019 e sarà percepito dal mese successivo a quello della richiesta "e potrà essere percepito per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi". Può essere rinnovato, ma solo a decorrere da un mese prima di ciascun rinnovo.

Niente reddito di cittadinanza inoltre ai nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa". Lo si legge nella bozza del dl, in possesso dell'Adnkronos, che dovrebbe approdare oggi nel Cdm in programma alle 18 su reddito di cittadinanza e quota 100.

"Non hanno diritto al reddito di cittadinanza - viene inoltre confermato nel decreto - i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica".

Il reddito di cittadinanza sarà corrisposto tramite una sorta di carta di credito prepagata che verrà caricata dall'Inps con i soldi del sussidio che dovrà essere usato entre il mese di riferimento. I pagamenti dovranno essere tracciati e per questo effettuati tramite Pos. Confermato il tetto di 100 euro mensili per il prelievo di contanti.

Inoltre ad integrazione del reddito di cittadinanza il decreto legge prevede "misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute".

Le offerte di lavoro lontano da casa

Sono previsti incentivi per chi accetterà un'offerta di lavoro lontano da casa. Come già noto per non perdere il reddito di cittadinanza si dovrà accettare "almeno una di tre offerte di lavoro congrue entro i 100 chilometri nei primi sei mesi e sopra i 250 chilometri oltre i sei mesi". Superati i 18 mesi, per avere ancora diritto al sussidio, le offerte di lavoro dovranno essere accettate "ovunque nel territorio italiano", almeno che non si abbiano minori o disabili nel nucleo famigliare.

"Chi si trasferisce ovunque nel territorio italiano pur di avere un lavoro continua a percepire il beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute".

Lavoro nero col reddito di cittadinanza? Per i furbetti che potrebbero tentare di usare il sussidio ad integrazione di un reddito da percepire "in nero" il decreto prevede (secondo l'ultima bozza disponibile) la reclusione da 2 a 6 anni. "Chiunque, al fine di ottenere o mantenere il beneficio, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente il reddito di cittadinanza è punito con la reclusione da due a sei anni. Alla condanna in via definitiva consegue la revoca del beneficio con efficacia retroattiva".

"Il beneficiario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna".

Infine sono previsti sgravi fiscali e incentivi alle imprese che assumono chi percepiva il reddito di cittadinanza. Ma a patto che l'assunzione sia "a tempo indeterminato e nei primi 24 mesi il beneficiario" non venga "licenziato senza giusta causa o giustificato motivo".

