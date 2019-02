Reddito di cittadinanza, il prelievo con la card in banca costerà un euro e 75 centesimi

Il reddito di cittadinanza prende corpo: le domande potranno essere presentate solo tra qualche tempo. Ma giorno dopo giorno emergono nuovi dettagli sulla misura simbolo del programma del Movimento 5 stelle. Ad esempio, ora si sa che costeranno 1,75 euro i prelievi card da bancomat bancari. A riferire le ultime novità relative alla misura di sostegno economico è stato Marco Siracusano, responsabile pagamenti mobile e digitale di Poste Italiane, nel corso di una audizione in Commissione Lavoro del Senato.

Se si preleva alle Poste non sono previsti invece addebiti: "I prelievi in contante si potranno effettuare presso tutti gli sportelli postali e tutti gli altri sportelli Atm del Paese", ma se "si effettua un prelievo su un Atm bancario il costo è pari a 1,75 euro".

Reddito di cittadinanza: bollette, affitto e mutuo

Con il reddito di cittadinanza, è stato spiegato, si potranno pagare le bollette delle utenze e mensilmente con un unico bonifico dall’ufficio postale si potrà pagare la rata dell’affitto o del mutuo. Sarà ovviamente sempre possibile verificare il saldo presso i postamat, esattamente come già accade con la Postepay. Non sarà invece possibile fare "acquisti on line e all'estero" e nemmeno prelievi "per importi superiori" a quelli previsti ( il tetto è di 100 euro per un single). Inoltre, ovviamente, non sarà possibile prelevare contanti all'estero.

Il responsabile pagamenti mobile e digitale di Poste Italiane ha anche dichiarato la disponibilità di Poste a modificare le modalità di utilizzo nel caso in cui il decreto sarà cambiato nel corso dell'iter parlamentare "escludendo anche singole categorie merceologiche". Una cosa è certa (e ci mancherebbe altro, vien da dire): la reddito card non potrà essere utilizzata per giochi che prevedano vincite in denaro.