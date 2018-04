Reddito di cittadinanza, perché potrebbe rivelarsi un problema

Più che una soluzione, il reddito di cittadinanza potrebbe rivelarsi un problema. Lo scrivono Giovanna Labartino, Francesca Mazzolari e Michelangelo Quaglia su lavoce.info, spiegando che oltre all’annosa questione delle coperture, la misura proposta dal M5s ha diversi altri punti deboli.

Sì perché il reddito di cittadinanza potrebbe paradossalmente creare nuovi disoccupati. I motivi sono diversi. Intanto la riforma dei centri per l’impiego promessa dai 5 Stelle appare molto difficile: oggi i cip "intercettano una parte modesta di chi cerca lavoro (10,2 per cento nel 2015, dati Istat) e ne reimpiegano ancora meno (il 2,9 per cento tra il 2003 e il 2010)".

Al di là di questo, poi, appare inverosimile che ogni disoccupato come per magia si troverà sul piatto ben tre offerte di lavoro (la proposta prevede infatti che il candidato perde ogni diritto al sussidio se rifiuta più di tre lavori "attinenti" alle sue propensioni e a "non oltre 50 km dal luogo di residenza"). Visto che il beneficio non ha limiti di durata, il rischio che si trasformi in uno strumento assistenziale – e non finalizzato al reinserimento lavorativo – è molto alto.

Tutti i dubbi sul reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza proposto dal M5s, manca poi quasi del tutto di "un meccanismo di cumulo con il reddito da lavoro". Perché ad esempio un lavoratore dovrebbe accettare una retribuzione di 800 euro al mese, quando si può ricevere la stessa cifra senza lavorare? E poi, si chiedono ancora gli autori dell’articolo, "perché lavorare più ore per rimpiazzare 100 euro di beneficio con 100 euro di salario netto, se senza quel maggiore sforzo si può ottenere la stessa cifra totale?". Manca insomma un meccanismo che minimizzi il disincentivo da lavoro.

