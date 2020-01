Reddito di cittadinanza, c'è chi pulisce le strade: lavori socialmente utili obbligatori?

Tra tanti ostacoli e ritardi, prende il là quella che è stata definita la fase 2 del reddito di cittadinanza, ossia quella in cui i destinatari del sussidio verranno chiamati a svolgere lavori socialmente utili.

A breve i Centri per l'impiego provvederanno alle convocazioni. I progetti utili per la collettività, che non devono superare le 8 ore settimanali, verranno svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Come si legge nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il percettore del sussidio potrà scegliere se svolgere le 8 ore settimanali in un solo giorno o spalmate su più giornate, ma con l'obbligo di completare le ore previste al mese, con la possibilità di recuperare, entro certi limiti, le ore perse. Chi si rifiuta potrebbe perdere il contributo.

Le informazioni e i dettagli sul provvedimento sono contenute nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 gennaio, che richiama il documento del 22 ottobre 2019 firmato Catalfo. Alcune categorie di percettori del sussidio non saranno convocate.

Reddito di cittadinanza, i beneficiari puliscono le strade

A Palermo, nei mesi scorsi alcuni beneficiari del reddito sono già stati impegnati in attività di questo tipo come volontari. Iniziativa portata avanti, ad esempio, nella prima circoscrizione dove, con questo metodo, si è proceduto alla sistemazione di piazza Carlo Ventimiglia, del giardino delle artigianelle di suor Eusebia e vicolo della Rosa Bianca alla Vucciria. Ammirevoli esempi, da rimarcare.

"Con gli oltre 20 mila beneficiari del reddito di cittadinanza in città non sarà un sogno vedere le strade più pulite - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. Adesso basterà adempiere alle formalità per avvalersi fattivamente della collaborazione delle migliaia di percettori del reddito di cittadinanza. Basterà collaborare per la propria circoscrizione in favore del territorio, magari in sinergia con le ex municipalizzate. Potranno spazzare le strade e chi ha una preparazione scolastica superiore potrebbe spoiegare casa per casa come fare correttamente la raccolta differenziata".