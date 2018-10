Reddito di cittadinanza e Quota 100 al via ad aprile 2019 (secondo i 5 Stelle)

Sia il reddito di cittadinanza che la Quota 100 partiranno dopo il primo trimestre dell’anno prossimo. Questo almeno secondo gli auspici del Movimento 5 Stelle. Lo ha detto il capogruppo del M5S in Senato, Stefano Patuanelli, conversando con i giornalisti a Palazzo Madama. "La nostra intenzione è cercare di partire con il reddito di cittadinanza e la quota 100 dopo il primo trimestre'' del prossimo anno.

Parlando con i giornalisti il senatore afferma: ''Io ritengo che in primavera possano partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza. Pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centro per l'impiego, forse un mese in più''.

Per le due misure sono stati stanziati in totale 16 miliardi di euro (9 per il reddito di cittadinanza e 7 per la riforma delle pensioni). Il costo reale del sussidio (per come è stato proposto dai 5 S) ammonta però ad almeno 15 miliardi e non è ancora chiaro se il governo intenda abbassare l'importo dell'assegno o ridurre il numero dei beneficiari. Per ora l'unica cosa certa è che chi ha una casa di proprietà riceverà un assegno inferiore (ai 780 euro "canonici" andrà sottratta la somma corrispondente all'affitto imputato).

Sul fatto che la legge di bilancio (almeno per com'è concepita oggi) possa andare in porto ci sono inoltre vari dubbi: gli ostacoli sono rappresentati principalmente dalla sfiducia dei mercati, che non sembrano credere alle stime di crescita contenute nel Def, e dal giudizio dell'Ue che potrebbe bocciare la manovra targata M5s-Lega in quanto non rispetta gli obiettivi di deficit. Staremo a vedere.