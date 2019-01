"Reddito di cittadinanza a cittadini stranieri": in attesa del decreto, regna la confusione

Il provvedimento, sotto forma di decreto, che dovrebbe dare ufficialmente qualche dettaglio in più sul reddito di cittadinanza è atteso tra una settimana esatta. Pochi giorni, tanti punti critici su cui la chiarezza non c'è. E il decreto è tutto da scrivere: sembra che ogni giorno nuovi dubbi si vadano a sommare a quelli di prima, irrisolti. C'è confusione sui requisiti di accesso alla misura di contrasto alla povertà, su molti aspetti: ad esempio, i cittadini stranieri che risiedono in Italia lo potranno ottenere? Difficile pensare che giuridicamente sia sostenibile un provvedimento che escluda sulla base della nazionalità, ovviamente. "Reddito di cittadinanza anche per gli immigrati? Smentisco. La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda coloro che sono cittadini italiani” diceva solo ieri Di Maio.

Ma il governo stesso, nessuna "manina" in questo caso, nel Documento programmatico di bilancio 2019, aveva chiarito che tra i beneficiari del reddito di cittadinanza ci sarebbero stati “i maggiorenni residenti in Italia da almeno 5 anni disoccupati o inoccupati (inclusi pensionati)”. Dunque anche gli stranieri, comunitari o extracomunitari, purché appunto regolarmente residenti da un quinquennio. Ma il vicepremier Luigi Di Maio ha smentito la bozza circolata che prevede che la prestazione sia concessa anche a coloro che hanno un permesso di lungo soggiorno e risiedono in Italia da almeno 5 anni: "Va cambiata", ha spiegato. Potrebbe essere più alto il requisito per i lungo soggiornanti. Ma di quanto?

Reddito di cittadinanza e "lungo soggiorno"

L'esecutivo sarebbe orientato quindi a modificare la norma di "lungo soggiorno". In ogni caso gli stranieri non saranno completamente esclusi visto il rischio pesante di incostituzionalità e visto che secondo lo stesso esecutivo "l'obiettivo è darlo agli italiani e ai lungo soggiornanti che abbiano dato un grande contributo al nostro Paese". Tutte ipotesi, fino a quando non sarà reso pubblico il decreto, si tratta di indiscrezioni e di annunci. Devono anche essere studiate e prese in considerazione le regole europee: c'è la direttiva europea del 2003 (la 109) che chiarisce che "con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo" oltre all'assistenza sanitaria.

In molti attendono di capire come il governo proverà a limitare la platea dei cittadini comunitari e di quelli extracomunitari con un permesso di lungo soggiorno (che rientrino nelle condizioni di disagio previste dal decreto). I numeri dicono infatti che gli stranieri sono ipoteticamente una percentuale rilevante dei beneficiari del reddito di cittadinanza: basti pensare che tra le persone che vivono in condizione di povertà assoluta, circa un terzo dei 5 milioni di individui che si trovano in questa condizione sono cittadini stranieri. Impossibile pensare a un decreto che sia rivolto solo ed esclusivamente agli italiani, a differenza di quanto Luigi Di Maio aveva detto il 23 ottobre, in un’intervista con la Verità, quando spiegava che "con il reddito di cittadinanza, ci rivolgeremo solo agli italiani".

La soluzione di cui si parla nelle ultime ore è la seguente: fonti della presidenza del Consiglio avrebbero fatto sapere che, pur "rispettando le norme europee e la Costituzione, stiamo inserendo vincoli per gli stranieri, come la residenza di oltre 10 anni e non avere precedenti penali, che porta la platea di italiani che percepiranno il reddito di cittadinanza a oltre il 90%". Ma se ne saprà di più solo leggendo il decreto. Che per ora non c'è.