Prende il reddito di cittadinanza, ma i carabinieri lo sorprendono a svaligiare una villa

Nonostante percepisse il reddito di cittadinanza si dava da fare anche in attività decisamente illecite. Un ragazzo di 24 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato nella notte insieme ad un complice dopo aver tentato un colpo in una villetta di Carini, alle porte di Palermo.

Prende il reddito di cittadinanza, ma viene sorpreso a svaligiare una villa

Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava caricando mobili e oggetti appena rubati in un'abitazione. I militari lo hanno immediatamente bloccato e arrestato per furto in flagranza. Secondo PalermoToday, da un successivo controllo è emerso che il 24enne era percettore del reddito di cittadinanza. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Ora si vedrà sospendere anche il beneficio economico: la legge stabilisce infatti la sospensione dell'rdc per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo.

Il complice in fuga: raggiunto e denunciato

Insieme al 24enne, nei guai è finito anche il complice che in un primo momento era riuscito a fuggire. Si tratta di un 28enne "ben noto alle forze dell’ordine - spiegano dal comando provinciale - che appena ha visto i militari ha cercato improvvisamente di darsi alla fuga a bordo dell'auto usata per commettere il furto". Nel suo tentativo di fuga, il ladro avrebbe investito perfino un carabiniere “che è poi dovuto ricorrere alle cure mediche".

Ne è nato così un inseguimento. "Il malvivente - spiegano i militari - ha abbandonato l’auto continuando la fuga per i campi favorito dal buio della notte". Alla fine però il givoane è stato fermato identificato. Per lui è scatatta una denuncia in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Da successivi accertamenti è emerso che l'auto usata per commettere il furto era stata rubata precedentemente nell’hinterland di Carini.