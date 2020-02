Spacciatore col reddito di cittadinanza incastrato dal "viavai"

Nei guai uno spacciatore di droga che percepiva il reddito di cittadinanza. E' accaduto a Salemi (Trapani) nel corso di un controllo dei Carabinieri. Arrestato un salernitano 44 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All'alba, i Carabinieri della locale stazione hanno fatto visita a casa dell'uomo, dove hanno eseguito una minuziosa perquisizione domiciliare "insospettiti dall'andirivieni di gente che in pochi minuti entrava ed usciva dalla sua abitazione".

Quando ha visto i militari l'uomo ha tentato invano di disfarsi dello stupefacente, lanciando dal bancone del primo piano, nella parte retrostante dell'abitazione, un borsone nero prontamente recuperato dai Carabinieri che avevano circondato lo stabile.

All'interno dello stesso sono stati rinvenuti oltre cento grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi, insieme ad un bilancino di precisione e numerose buste in cellophane tipicamente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Non era "tutto lì".

Le operazioni di perquisizione sono state estese presso l'abitazione e nelle pertinenze della casa dell'uomo e anche grazie all'infallibile fiuto di ''Charlie'', pastore tedesco in servizio ai Cinofili di Palermo, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, abilmente occultata nei vari ambienti dell'abitazione. In casa hanno poi trovato oltre duemila euro in contanti presumibilmente provento dell'attività di spaccio e per questa ragione sottoposti a sequestro

Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato d'arresto e sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà presso il Tribunale di Marsala nella giornata di domani. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare come l'uomo percepisse anche il reddito di cittadinanza motivo per cui verrà segnalato all'Inps per la successiva sospensione del beneficio.