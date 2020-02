Col reddito di cittadinanza e uno stipendio da 1.800 euro, la scoperta delle fiamme gialle

Avevano un lavoro retribuito con stipendi fino a 1.800 euro, ma non si facevano alcun scrupolo nell’incassare anche i soldi del reddito di cittadinanza. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza a Manfredonia, nel Foggiano, dove 16 persone sono state denunciate in quanto sospettate di aver usufruito illegalmente del sussidio. Se le accuse si dovessero rivelare vere i furbetti rischiano il carcere. Le pene sono molto severe: da due a sei anni in caso di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o per omesse informazioni dovute; da uno a tre anni, per non aver comunicato all’INPS variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari.

Reddito di cittadinanza, finti poveri a Manfredonia: scattano le denunce

In alcuni casi le fiamme gialle si sono trovate di fronte a beneficiari del reddito di cittadinanza che lavoravano in nero. Ma c’era anche chi aveva un contratto regolare e uno stipendio di 1.800 euro al mese. L’intervento della Guardia di Finanza ha evitato che l’INPS di Manfredonia continuasse ad erogare la misura di sostegno al reddito per ulteriori 102 mila euro circa, che si sarebbero aggiunti ai 55mila euro circa già erogati dalle casse dello Stato. I beneficiari del bonus sono stati segnalati sia alla Procura della Repubblica di Foggia, sia all’INPS. Il sussidio è stato momentaneamente sospeso.

Palermo, vive all'estero ma percepisce il rdc

Un altro furbetto del reddito di cittadinanza è stato scoperto a Carini, in provincia di Palermo: si tratta di un 29enne che percepiva il beneficio nonostante vivesse all’estero. Per lui è scattata la denuncia e contestualmente è stata anche revocata la card sulla quale vengono accreditate le somme ogni mese.