Reddito di cittadinanza, dallo stop di Conte alle polemiche in maggioranza

Il reddito di cittadinanza sarà rinnovato o verrà messo in discussione dal Governo? Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è stato chiaro, la bontà del sussidio andrà esaminata ad un anno dalla sua entrata in vigore e non solo a partire dal freddo numero di chi avrà trovato lavoro, numero tra l'altro deludente almeno secondo le ultime stime di Anpal.

Se infatti la fase 2 del reddito è legata ai forti ritardi che hanno renderanno indisponibili gli strumenti per trovare lavoro almeno fino all'estate, del sussidio godono quasi un milione di italiani. Secondo gli ultimi dati dell'Inps gli italiani che percepiscono il Reddito di Cittadinanza sono 915mila mentre - a far data lo scorso dicembre - avrebbero trovato lavoro appena in 28.763 (oltre ai 2900 navigator contrattualizzati fino ad aprile 2021)

Reddito di cittadinanza, Conte: "Da esaminare nel complesso"

"La misura è rivolta a una platea vulnerabile, formata per la gran parte da persone da anni disoccupate, prive di specializzazione o di una adeguata formazione. L'efficacia complessiva di questa politica non può essere valutata soltanto in base alla percentuale di beneficiari che hanno trovato un'occupazione". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo all'interrogazione di Italia Viva sul reddito di cittadinanza al Senato.

"La misura va esaminata, nel complesso, in riferimento alla capacità di preservare i diritti essenziali e la dignità della persona e del suo nucleo familiare, garantendo ai beneficiari, oltre al sostegno economico, anche un insieme di servizi di accompagnamento e supporto -sottolinea il premier- per l'inclusione sociale e lavorativa, favorendo la capacità autonoma di contribuire alla propria comunità ed impedendo la trasmissione intergenerazionale della povertà".

"Come risulta - aggiunge - anche dalle evidenze internazionali riferite all'introduzione di misure analoghe, la valutazione di una misura complessa quale il Reddito di Cittadinanza, che richiede, proprio in riferimento alla componente di attivazione sociale e lavorativa, il rafforzamento dei relativi servizi, non può essere effettuata a meno di un anno dalla sua entrata in vigore, in quanto richiede un tempo congruo per poterne valutare con completezza l'efficacia".

Resta fermo, "in ogni caso, l'impegno determinato del Governo ad attuare nella sua massima potenzialità il Reddito di Cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socio-economico, nell'ambito della definizione dell'Agenda 2020-2023".

Reddito di cittadinanza, nuovo scontro in Senato

Ma da Italia Viva arriva l'ennesima polemica in maggiornanza. È il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ha evidenziare come la ricercatrice dello Spallanzani che ha isolato il Coronavirus guadagna poco più di 900 euro al mese "mentre dall'altra parte c'è chi con il reddito di cittadinanza percepisce un sussidio dello Stato che arriva fino a 1400 euro mensili per stare a casa".

"Vede Presidente, noi crediamo che la povertà e il sostengo al lavoro siano due misure differenti e che sia necessario affrontare queste tematiche con altrettanti provvedimenti distinti. Il reddito di cittadinanza non ha tenuto fede al patto sul lavoro che era contenuto nel senso della misura: Anpal ci dice che solo il 3,6% dei beneficiari ha trovato un impiego -ha spiegato Faraone.-. Ed è inutile che la Lega applauda ironicamente: ne abbiamo anche per loro perché riteniamo che anche Quota 100 abbia completamente fallito il suo obiettivo, visto che per 10 prepensionamenti solo 4 sono state le nuove assunzioni".

"La nostra richiesta è chiara presidente Conte - ha detto ancora Faraone - le somme utilizzate per il Rdc vanno destinate ad incentivi per le assunzioni, come la riduzione ulteriore del cuneo fiscale".