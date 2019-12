Reddito di cittadinanza, alta tensione nel governo: "È un flop incredibile"

Matteo Renzi a testa bassa contro il reddito di cittadinanza. L'occasione arriva da un articolo del 'Messaggero' nel quale, citando fonti sindacali, si afferma che a fronte dei tre miliardi di euro spesi finora la misura-bandiera del M5s ha creato solo mille posti di lavoro. E tutto ciò nonostante i beneficiari "occupabili", ovvero coloro che in cambio del reddito sono tenuti a sottoscrivere il "patto per il lavoro", siano circa 700mila.

"Sul piano occupazionale, l’impatto nullo trova conferma anche negli ultimi dati dell’Istat - si legge nell'articolo del quotidiano romano- -, che a ottobre ha registrato una crescita degli occupati, in aumento di 46mila unità, grazie però soprattutto al balzo degli autonomi (+38mila sul mese di settembre). Dunque se l’occupazione è tornata a salire, non è certo per effetto del reddito di cittadinanza".

Reddito di cittadinanza, Renzi all'attacco: "Un flop incredibile"

Il leader di Italia Viva ne approfitta per scagliare un'altra bordata contro il M5s (ma ce n'è anche per la Lega), segno che le fibrillazioni all'interno della maggioranza - già alle prese con il nodo Mes - hanno ormai superato il livello di guardia. "Il dramma vero - scrive Renzi - è che il reddito di cittadinanza è un flop incredibile. Prima o poi anche chi l’ha votato - Lega e Cinque Stelle - dovrà prenderne atto. Vanno creati posti di lavoro con #ItaliaShock, altro che sussidi".

"Abbiamo questo governo da sostenere e continueremo a fare proposte concrete e puntuali" ha poi aggiunto Renzi intervenendo alla convention toscana di Italia Viva a Pistoia. "Le polemiche non ci interessano. La prima proposta è il piano 'Italia Shock', con 120 miliardi di euro bloccati nei cassetti della pubblica amministrazione. Se i soldi ci sono e li tieni fermi per tua incapacità mentre il Paese è bloccato, questo è un disastro. Altro che reddito di cittadinanza, facciamo lavorare le persone, apriamo i cantieri".

Di Maio: "Tutti contro il rdc, non conoscono la vita reale"

Di Maio dal canto suo continua a difendere la misura approvata insieme alla Lega. Due giorni fa il leader del M5s ha condiviso su facebook la lettera di una 39enne sarda che grazie al reddito di cittadinanza è riuscita a comprare lo sfigmomanometro e le pastiglie per curare il diabete. "Ho spesso paura di usare questi soldi, li vedo come un bene talmente prezioso che ho paura di sciuparli", scrive la donna. "Te lo giuro Luigi, potersi curare con questi soldi è una vera gioia".

"Ogni giorno talk-show, tg e pseudo-opinionisti fanno a gara per attaccare il Reddito di cittadinanza e lo fanno perché non conoscono la vita reale - scrive Di Maio nel post -, perché non sanno cosa vuol dire non avere i soldi per curarsi o curare il proprio figlio, perché non gli sono mai mancati i soldi per mangiare. Ecco, quello che ho provato oggi leggendo questo post è la nostra più grande rivincita. Come Maria Elena ci sono altre migliaia di persone, che quasi ogni giorno mi fermano per strada per ringraziarci. La loro felicità vale ogni ingiuria e ogni attacco che riceviamo. Noi andiamo avanti per loro, perché questo è il senso della politica: aiutare gli altri".

Salerno, scoperto un altro furbetto del reddito

Intanto continua l'attività di Gdf e forze dell'ordine per stanare chi percepisce indebitamente il sussidio. A Salerno un 33enne, titolare della rdc card, è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina del valore di circa 6mila euro. La merce è stata sequestrata dai carabinieri insieme alla somma di circa 700 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio dal momento che l’uomo era disoccupato. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dagli accertamenti successivi, inoltre, è emerso che il 33enne percepiva anche il reddito di cittadinanza. Con ogni probabilità il beneficio sarà ora sospeso.