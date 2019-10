Reddito di cittadinanza, sospensione in arrivo per una famiglia su dieci

Reddito di cittadinanza, tolleranza zero per chi non ha presentato tutti i documenti necessari negli ultimi tempi. Tutta colpa della mancata integrazione della domanda, come richiesto dalla legge. Stop al reddito di cittadinanza per una famiglia su dieci, circa 100mila nuclei dei 943mila che attualmente lo ricevono secondo le ultime stime (non si tratta di numeri ufficiali al momento).

Reddito di cittadinanza, uno su dieci non ha presentato l'integrazione

L'Inps nelle scorse settimane aveva infatti inviato anche via sms l'avviso a 520mila famiglie beneficiarie del reddito o della pensione di cittadinanza. Solo l'80-81% ha risposto entro la scadenza alla richiesta di adeguamento: il restante 19% - circa 100mila famiglie, di cui la metà extracomunitarie (circa 53 mila) - dovrebbe non ricevere più il sussidio già a partire da questo mese: lo Stato risparmierebbe circa 2 miliardi di euro secondo il Corriere della Sera.

Reddito di cittadinanza, scende il numero di beneficiari

A conti fatti il totale delle famiglie beneficiarie del reddito dovrebbe scendere intorno a 850mila, se i numeri delle mancate integrazioni saranno confermati, contro il milione 248mila stimato in un primo momento dal governo. Come mai si è resa necessaria l'integrazione per alcuni beneficiari? Per limitare la platea dei furbetti nel corso del tempo erano state introdotte alcune modifiche ai requisiti, ad esempio oggi i richiedenti devono certificare di non essere soggetti a misure cautelari, di non aver riportato condanne negli ultimi dieci anni e di non avere nel proprio nucleo familiare un disoccupato in seguito a licenziamento volontario.

Inoltre gli extracomunitari che avevano già fatto domanda per il rdc prima delle modifiche hanno dovuto produrre una certificazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato estero, tradotta in italiano e «legalizzata» dal consolato italiano comprovante "la composizione del nucleo familiare e il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali". Quando sono entrate in vigore le modifiche circa 500mila domande erano già state presentate: quindi il redditoè stato sì erogato, ma solo per un periodo transitorio di sei mesi, per poi richiedere le integrazioni. Non tutti hanno fatto "i compiti a casa".

Reddito di cittadinanza, sospensione in arrivo: "Non sorprende"

“La notizia non è sorprendente: l’Inps sta per sospendere il reddito di cittadinanza a una su dieci di quelle famiglie che in questi mesi hanno percepito il reddito di cittadinanza, in quanto non hanno adempiuto alla richiesta di integrazione delle domande entro il 21 ottobre. Nelle prossime settimane è previsto anche un aumento delle revoche e delle decadenze del sussidio grazie all’intensificarsi dei controlli della Guardia di Finanza e scatteranno le sanzioni per chi rifiuta i percorsi di inserimenti nel mondo del lavoro. Un quadro desolante, che dimostra la natura clientelare e il totale fallimento di una misura che non solo non ha abolito la povertà, ma ha distribuito miliardi a pioggia senza criterio, uno spreco di denaro pubblico senza precedenti. La risposta di Forza Italia a questo sfascio è la proposta di legge presentata al Senato che prevede incentivi e sostegni ai giovani motivati e meritevoli e percorsi concreti di rientro delle migliori intelligenze fuggite all’estero da un Paese che non è capace di valorizzarle”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.