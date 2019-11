Reddito di cittadinanza, la fake news sulla tredicesima e i dubbi dei beneficiari

"Ma è vero che a dicembre c’è la tredicesima del reddito di cittadinanza?". E ancora: "Ciao ragazzi, a Natale ci danno la tredicesima?". Sulle pagine facebook dedicate al rdc molti beneficiari della misura di sostegno si chiedono, ormai da giorni, se avranno diritto alla "gratifica natalizia" allo stesso modo dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. Non è chiaro chi abbia instillato il dubbio (legittimo) nei titolari di rdc card, si tratta però di una informazione non corretta.

La tredicesima infatti non spetta ai disoccupati, neppure se percettori dell'indennità Naspi, e non spetta ai titolari del reddito di cittadinanza. La legge che ha istituito la misura di sostegno contro la povertà non prevede in alcun modo l’erogazione, da parte dell’Inps, di un assegno maggiorato a dicembre. La tredicesima peraltro non spetta neppure ai lavoratori parasubordinati con contratto co.co.co., ai lavoratori a progetto e agli autonomi.

Reddito di cittadinanza, quando è prevista la "ricarica" di dicembre

Insomma, chi tra i titolari del beneficio sperava in un assegno extra a dicembre resterà deluso. Quanto alla data di pagamento, l’Inps non ha comunicato variazioni di sorta: salvo sorprese la "ricarica" di Poste Italiane avverrà dunque entro il 27 del mese.