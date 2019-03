"Per avere il reddito di cittadinanza fate così, non controllano": licenziato dipendente Caf

La vicenda che aveva travolto un Caf della Cgil di Palermo aveva scatenato polemiche a livello nazionale. "In un Caf di Palermo una persona consigliava alle persone come eludere i paletti del reddito di cittadinanza": dopo la denuncia del vicepremier Luigi Di Maio in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook e le successive indagini, il dipendente del centro di assistenza fiscale è stato licenziato.

La decisione di licenziare l'uomo è stata assunta dal centro servizi del sindacato che gestisce i Caf, dopo l’avvio dell’indagine interna sul comportamento assunto dal proprio dipendente.

Il "caso" era nato da un servizio andato in onda a "Non è l'Arena", la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Nel video un consulente - ripreso con una telecamera nascosta - propone a un giovane di mantenere una residenza diversa da quella della sua compagna per raddoppiare il sussidio. Alla domanda del "gancio" sul rischio di eventuali accertamenti, il consulente risponde: "Ma controlli di che cosa? Cosa vogliono controllare?". Appresa la notizia, Di Maio ha annunciato l’ispezione da parte delle fiamme gialle. I finanzieri hanno sequestrato alcuni documenti ed è stata così avviata un'indagine.

"Ammesso che questi consigli funzionino - aveva detto Di Maio nelle scorse settimane rivolgendosi direttamente ai cittadini - direi di evitare di ascoltare questi consigli perché, come si dice dalle mie parti, questi consulenti che ti consigliano come eludere la legge fanno 'passare nu guaio' alle persone che si convincono. Evitate di cadere nel tranello di quelli che dicono che non ci sono controlli perché invece ci sono. Se qualcuno ha commesso un reato, non ci sarà pietà per nessuno, si rischiano fino a 6 anni di carcere''.