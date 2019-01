Come funziona il reddito di cittadinanza (secondo Tridico)

Un provvedimento "dall'architettura complessa" che poggia su "un fondamentale pilastro, che potremmo definire ''lavorista'', di riattivazione verso il mercato del lavoro, seguendo alla lettera l'art. 14 del Pilastro Sociale dell'Ue, e costruendo un reddito minimo che possa garantire una vita dignitosa combinato con incentivi alla integrazione nel mercato del lavoro". A spiegare il reddito di cittadinanza, sulle pagine del 'Corriere della Sera' è Pasquale Tridico, consulente del ministro del Lavoro e Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, considerato 'padre della riforma'.

Come funziona il reddito di cittadinanza, secondo Pasquale Tridico

"Il programma del Reddito di cittadinanza ha una architettura complessa, studiata sulla scia dei migliori esempi europei di reddito minimo, e prevede formazione e condizionalità, oltre che un vasto programma di incentivi alle imprese e agli enti di formazione accreditati. Questa parte del programma del Reddito di cittadinanza identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari", spiega Tridico. All'interno del Patto per il Lavoro che il beneficiario di Reddito di cittadinanza stipula presso i Cpi, centri per l'impiego, o gli enti accreditati quali le Agenzie del Lavoro (ApL) si identifica un percorso di riattivazione del beneficiario e può includere anche un Patto per la Formazione con il quale l'impresa si impegna a fornire formazione al beneficiario. Il programma, prosegue Tridico, prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario a tempo pieno e indeterminato, e non lo licenziano senza giusta causa o giustificato motivo, pena la restituzione dell'incentivo.

Le imprese che assumono un beneficiario nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo, nel limite dell'importo mensile percepito dal beneficiario, ed entro un massimo di 780 euro, e per un valore totale massimo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi usufruiti. Il contributo non può comunque essere inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo del Reddito di cittadinanza, l'incentivo per le imprese è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Cpi e presso le ApL un Patto di formazione, finalizzato allo svolgimento di un percorso professionale, alla fine del quale se il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo sarà riconosciuto all'ente di formazione un esonero contributivo, nel limite della metà dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, entro un massimo di 390 euro e per un valore totale pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già usufruiti. L'altra metà, nel limite di 390 euro, va all'impresa che assume il lavoratore. Il contributo non può comunque essere inferiore a 6 mensilità (3 per l'ente di formazione e 3 per l'impresa).

Tridico spiega come funziona il reddito di cittadinanza

Per Tridico, "qui c'è chiaramente un incentivo di mercato agli enti di formazione che saranno spinti ad organizzare e ad inserire singoli o gruppi di beneficiari di reddito di cittadinanza all'interno di corsi di formazione attraenti, che diano reali sbocchi di lavoro, perché solo a conclusione di essi, ed in caso di successo cioè assunzione da parte dell'impresa, l'ente di formazione riceverà l'incentivo. Saranno quindi spinti ad organizzare corsi di formazione per posizioni per cui esistono vacancy, perché i loro incentivi dipendono dall'assunzione, piuttosto che da opachi finanziamenti regionali a pioggia".

Nel programma, prosegue Tridico, sono previsti anche incentivi per l'imprenditorialità e il self-employment: nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, nel limite di 780 euro mensili. La combinazione tra l'impossibilità di rifiutare più di 3 offerte di lavoro congrue, a scalare su 100 km, 250 km e tutto il territorio nazionale, insieme ai forti incentivi all'inserimento lavorativo, permette di affermare, ragionevolmente, che sebbene il Reddito di cittadinanza sia un reddito minimo strutturale, per sempre, per un singolo beneficiario potrebbe durare massimo due cicli. Quanto al doppio bonus per le imprese, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza degli sgravi previsti nella scorsa legge di bilancio per le imprese nel Sud che assumono nel 2019 e 2020 giovani sotto i 35 anni o disoccupati da oltre 6 mesi over 35 anni, gli incentivi contributivi previsti nel Reddito di cittadinanza si trasformano in credito di imposta.