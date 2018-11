Reddito di cittadinanza: come funzionerà il calcolo dell'Isee

Il reddito di cittadinanza, nonostante la difficoltà a reperire le risorse necessarie, in qualche modo verrà varato. Secondo i pentastellati, l'assegno spetterà solo a chi ha un Isee inferiore a 9.360 euro. Ma come funzionerà il calcolo dell'Isee? Oggi fonti del governo M5s sono tornate sull'argomento per fare un po' di chiarezza.

"Un esempio: la moglie dichiara un reddito di 1000 euro all'anno. Il marito ne dichiara 100mila. Sebbene la donna - spiegano ad AdnKronos - rientra, per i redditi individuali, nella soglia non riceve integrazione perché l'Isee (che è familiare) è sicuramente sopra la soglia di 9360".

"Federico Fubini sul 'Corriere della sera' - osservano le stesse fonti - insiste su un concetto fingendo forse di non capire. Fubini dovrebbe sapere che i redditi del Dipartimento delle Finanze sono calcolati secondo le dichiarazioni dei redditi individuali, appunto. L'Isee - si conclude - invece è calcolato sul nucleo". Ma che cosa ha scritto Fubini sul Corsera? I 5 Stelle si riferiscono probabilmente ad un articolo dell'altroieri in cui il giornalista fa un po' di conti in tasca al governo.

Secondo il Corriere della Sera, la proposta dei 5 Stelle potrebbe costare fino a 50 miliardi, di cui 26 solo per integrare i redditi dei circa tre milioni di italiani con dichiarazioni fiscali fino a mille euro l’anno. Non solo. Ad oggi - scrive Fubini - ci sono circa 10 milioni di italiani indigenti che non presentano dichiarazioni dei redditi. Insomma, il governo avrebbe fatto male i conti.

Nonostante le precisazioni dei 5 Stelle qualche dubbio resta, se pensiamo che la proposta iniziale dei 5 Stelle (che però non prevedeva soglie Isee) aveva un costo stimato dall'Istat in 15 miliardi. Nei nove miliardi stanziati nelle legge di bilancio per il reddito rientrano inoltre anche i costi della pensione di cittadinanza. In un'intervista a Repubblica, la sottosegretaria all’Economia Laura Castelli ha assicurato però che i fondi previsti in legge di bilancio "sono sufficienti perché la cifra è calibrata sul coefficiente familiare", spiegando che "il coefficiente familiare va da uno a uno e mezzo" e che per una famiglia con 5 persone si arriva a 1170 euro. Poi, ha aggiunto "stabiliremo una soglia indicativa e simbolica per distinguere chi ha la casa e chi no".

Come verrà erogato

"L’idea è sempre quella di accedere al reddito attraverso una carta - ha confermato Castelli - perché questo è lo strumento più trasparente. Nel lungo periodo l’obiettivo è poterlo avere sulla tessera sanitaria, che dovrebbe diventare il veicolo della nostra identità digitale e fiscale".

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza

La platea del reddito di cittadinanza è stimata intorno ai 6,5 milioni di italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ha diritto al reddito di cittadinanza chi è senza lavoro o vive in uno stato di indigenza. Il governo ha però fissato alcuni paletti per quanto riguarda i requisiti:

essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni.

aver compiuto almeno 18 anni

essere disoccupati o percepire un reddito inferiore alla soglia di povertà Istat.

Per ottenere il reddito di cittadinanza poi bisogna rispettare alcune regole:

iscrizione a un centro per l'impiego

partecipazione a progetti di utilità sociale organizzati dal Comune di residenza per un massimo di 8 ore settimanali

accettare almeno uno dei primi tre lavori offerti dal centro per l'impiego, pena l'esclusione dal sussidio. Le proposte di lavoro però dovranno essere congrue al curriculum del candidato e a non più di 40 km dal luogo di residenza.

Chi ha una casa di proprietà percepirà un assegno dimezzato: all'assegno di 780 euro sarà infatti sotratto il così detto affitto imputato.