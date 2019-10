Reddito di cittadinanza, intesa raggiunta: assunti i 471 navigator campani

C'è una svolta nella vicenda dei navigator campani, da mesi in attesa di essere assunti. Nonostante 471 persone avessero vinto il concorso, la Campania era l'unica regione italiana a non aver portato a termine l'iter, ma oggi il governatore Vincenzo De Luca, dopo aver negato loro per mesi un contratto a tempo determinato, ha ceduto. L'accordo raggiunto tra Anpal servizi e la Regione è stato annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: "Prima da presidente della Commissione Lavoro del Senato e poi da ministro del Lavoro ho incontrato più volte i navigator, per questo oggi sono molto contenta per loro. Ringrazio le istituzioni coinvolte".

De Luca firma l'accordo sui 471 navigator del reddito di cittadinanza

Dopo le polemiche e le proteste dei mesi scorsi, dunque, i 471 navigator che hanno vinto il concorso in Campania potranno cominciare a lavorare e assistere nella ricerca di un impiego i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'intesa è stata commentata in una nota anche dallo stesso presidente Pd, Vincenzo De Luca: "Si è svolto un cordiale incontro con il presidente di Anpal Domenico Parisi. La Regione ha sollecitato la stabilizzazione dei lavoratori precari presenti in Anpal da oltre un decennio e la contrattualizzazione dei navigator con un’assunzione piena ed esclusiva di responsabilità da parte di Anpal. La Regione ha sollecitato anche un impegno ad affrontare e risolvere altre emergenze occupazionali".

La Campania, si legge ancora nella nota, "ha ribadito la posizione di sempre: lotta al precariato e superamento delle situazioni di emergenza occupazionale. Si è concordato un lavoro di lungo periodo per concludere vicende antiche, partendo dall’impegno di non creare più aree di precariato". "Sarà bandito a breve il nuovo concorso per 650 nuove assunzioni stabili nei Centri per l’impiego e si sta lavorando all’ultimo respiro per avviare a conclusione già entro quest’anno il primo concorso bandito dalla Regione per i primi 3mila giovani da mandare a lavorare nei Comuni. Stiamo aprendo davvero una stagione straordinaria per il Lavoro", ha concluso il governatore De Luca.

"La giornata si apre con una buona notizia: lo stallo sui 471 navigator in Campania è finalmente sbloccato". Così in un tweet il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che ringrazia il governatore della Campania Vincenzo De Luca ed il presidente di Anpal Domenico Parisi "che in questi minuti firmano un accordo. Ricordiamocelo: il lavoro è dignità". "Aspettavamo questa notizia da quattro mesi. Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per sbloccare questa situazione", ha commentato Fabrizio Greco, portavoce dei navigator campani.

