Reddito di cittadinanza, quando arriva il pagamento? Il calendario 2020

Quando arriva il reddito di cittadinanza? Quando viene ''caricata'' la RdC card? La domanda che ogni mese si ripropone per i percettori del sussidio contro la povertà introdotto dal governo M5s-Lega.

La data in cui il reddito di cittadinanza viene accreditato varia a seconda del mese, in maniera simile a quanto avviene per l'erogazione delle pensioni, ma la regole applicate nel 2019 sono rimaste invariate anche per il 2020. Di solito, intorno a metà mese l'Inps dispone i pagamenti attraverso Poste Italiane, con l'erogazione che poi avviene effettivamente nell'ultima settimana del mese. Un procedimento molto preciso, ma che a volte può prevedere qualche ritardo dovuto al calendario.

Reddito di cittadinanza, quando arriva: il calendario 2020

Per quanto riguarda il mese di gennaio, lunedì 27 è stato il giorno dell'accredito del reddito di cittadinanza, una “regola” che vale anche per gli altri mesi, con qualche piccola variazione. Al di là di possibili ritardi, il pagamento avviene sempre entro l'ultimo giorno del mese. Orientativamente, la “finestra” di pagamento è tra il 24 e il 27 di ogni mese, con la data precisa che a volte può essere individuata con l'aiuto di un calendario. A gennaio il pagamento è stato disposto lunedì 27, con la data “certa” perché collegata all'aggiornamento dell’Isee che deve avvenire entro il 31 gennaio, per non rischiare di vedersi sospeso il reddito di cittadinanza.

A febbraio, marzo e aprile, il pagamento dovrebbe avvenire tra il 24 e il 27, con la prima eccezione che dovrebbe verificarsi a maggio, in cui la finestra si stringe dal 25 al 27 del mese, essendo il 24 una domenica. Tutto dovrebbe procedere nella norma a giugno, luglio e agosto, mentre a settembre il pagamento potrebbe arriva il 28, visto che il 27 cade di domenica. L'altra variazione sostanziale dovrebbe essere infine quella di dicembre: c'è la possibilità che, come avvenuto nel 2019, anche quest'anno l'erogazione avvenga il giorno prima della Vigilia di Natale, anticipando di qualche giorno la data utilizzata più di frequente nei mesi precedenti.

Ecco una semplice tabella riepilogativa con le date il calendario 2020 del pagamento del reddito di cittadinanza, tenendo conto anche delle nuove domande, per cui il primo pagamento arriva intorno alla metà del mese.

Gennaio 2020 : il 27 e dal 15 per domande dicembre 2019;

: il 27 e dal 15 per domande dicembre 2019; Febbraio 2020: tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande gennaio;

tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande gennaio; Marzo 2020 : tra il 24 e il 27 e dal 16 per domande febbraio;

: tra il 24 e il 27 e dal 16 per domande febbraio; Aprile 2020 : tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande marzo;

: tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande marzo; Maggio 2020 : tra il 25 e il 27 e dal 15 per domande aprile;

: tra il 25 e il 27 e dal 15 per domande aprile; Giugno 2020 : tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande maggio;

: tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande maggio; Luglio 2020 : tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande giugno;

: tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande giugno; Agosto 2020 : tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande luglio;

: tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande luglio; Settembre 2020 : tra il 24 e il 28 e e dal 15 per domande agosto;

: tra il 24 e il 28 e e dal 15 per domande agosto; Ottobre 2020 :tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande settembre;

:tra il 24 e il 27 e dal 15 per domande settembre; Novembre 2020 : tra il 24 e il 27 e dal 16 per domande ottobre;

: tra il 24 e il 27 e dal 16 per domande ottobre; Dicembre 2020: tra il 21 e il 24 e dal 15 per domande novembre.

Ricordiamo che si tratta di date indicative, che potrebbero variare nel corso del tempo, con il reddito di cittadinanza che potrebbe anche arrivare un giorno prima o un giorno dopo rispetto ai periodi indicati.