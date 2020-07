Condannato per mafia ma con il reddito di cittadinanza: quanto ha incassato

Aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza: incassava il sussudio dal mese di aprile dello scorso anno, anche se il tribunale lo aveva condannato per associazione mafiosa. Ora è nei guai: i finanzieri di Corleone, in provincia di Palermo, hanno denunciato alla Procura della Repubblica A.C. che, stando a quanto emerso nel corso delle indagini, aveva richiesto il sussidio all’Inps nonostante quanto previsto esplicitamente dal decreto legge 4/2019.

Reddito di cittadinanza, condannato per mafia prende il sussidio

Al termine dell’attività info-investigativa delle fiamme gialle è stato riscontrato che l’uomo, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Corleone, aveva riportato una condanna definitiva per il reato previsto all’articolo 416 bis del codice penale che preclude la possibilità di ottenere il beneficio economico. La card gialla sulla quale venivano caricate le somme del reddito di cittadinanza è stata quindi sequestrata in via preventiva. Contestualmente la situazione di A.C. è stata segnalata all’Inps che adesso procederà con la revoca del beneficio e il recupero delle somme già erogate e percepite indebitamente, pari a 9.800 euro.

Le fiamme gialle scrivono in una nota: "L'attività conferma il fondamentale ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al corpo della guardia di finanza, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno".