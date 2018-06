Reddito di cittadinanza, il M5s vuole fare in fretta: "Tre proposte, non è il collocamento"

Il reddito di cittadinanza continua ad essere argomento dibattuto. Lo stesso Luigi Di Maio, nel corso di un conizio elettorale a Pomezia (Roma), assicura che "non abbiamo rinunciato" e il "reddito di cittadinanza lo realizzeremo". Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma dei centri per l'impiego.

Reddito di cittadinanza: "Saranno tre le proposte"

I centri per l'impiego "devono dare delle possibilità" e "capire quali sono i talenti" delle persone che si presenteranno. "Non è il collocamento", rileva Di Maio sottolineando che "saranno tre le proposte: se le accetti, bene. Altrimenti è un problema tuo". "In Italia non è mai stato fissato il livello di un salario minimo" aggiunge: "Sotto un certo prezzo un essere umano non lo puoi pagare". Il problema è che nel nostro Paese c'è un costo del lavoro molto alto che "grava su chi dà lavoro". Proprio per questo "va abbassato". Per i giovani, rileva ancora il ministro, "spesso arrivano i contratti per un giorno, per una settimana. Non si tratta di lavoro ma di una ricerca continua di lavoro. Si dice che in Italia c'è un problema demografico: come si può pensare di fare un figlio quando ci sono contratti di questo tipo".

Qualche ora prima in una diretta Facebook Di Maio prometteva tempi rapidi: "Spero di poter portare il reddito di cittadinanza entro dicembre nella legge di bilancio. Il nostro ottimo ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sta facendo un quadro generale della situazione economica" e "nei prossimi due mesi avremo delle grandi partite e a livello europeo che ci consentiranno di ottenere più margini di bilancio"

Padoan: "Reddito di cittadinanza distrugge gli incentivi giusti"

"Nei prossimi mesi assisteremo alla scelta tra reddito e lavoro. Il reddito di cittadinanza distrugge gli incentivi giusti e la mobilità sociale, promette la sopravvivenza e l'inclusione, ma non le garantisce. Noi dobbiamo mettere il lavoro al centro". Ad affermarlo è Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia, nel seminario sul Mezzogiorno promosso dall'associazione Libertà Eguale a Napoli.

"La struttura del mercato del lavoro al Sud si può migliorare ma non basta. Servono investimenti. Le politiche dei nostri governi che destinano risorse al Sud - spiega Padoan - cominciano a dare effetti". Adesso, continua l'ex ministro, "servono meccanismi di implementazione più efficaci, un sistema di incentivi e una migliore produttività della pubblica amministrazione. La riforma della PA è indispensabile: è la riforma strutturale che serve per fare tutte le altre riforme. Perché il punto debole, oggi, è l'implementazione".

"Abbiamo fatto riforme strutturali i cui effetti non sono ancora tangibili. Ma la lunga marcia parte con un passetto. C'è speranza per il Sud", conclude Padoan.