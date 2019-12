Prende il reddito di cittadinanza e fa il contrabbandiere: doppia segnalazione

Da quando il reddito di cittadinanza è entrato in vigore, spesso le forze dell'ordine scoprono "furbetti" che attraverso diversi escamotage percepiscono il sussidio "anti povertà" pur non avendone diritto. Ieri la notizia di un sessantenne residente a Livorno che da qualche mese incassava 600 euro grazie al sussidio, ma lavorava in nero facendo consegne a domicilio per conto di un ristorante. Per lui è scattata l'immediata decadenza del beneficio, interrotto dall'Inps, con l'obbligo di restituzione di quanto già riscosso: 3.750 euro. Oggi, l'ultimo caso a Palermo: un 40enne percepiva il reddito di cittadinanza e contrabbandava sigarette.

Contrabbandiere con il reddito di cittadinanza: doppia segnalazione

I finanzieri del Gruppo pronto impiego di Palermo lo hanno colto sul fatto in via Messina Marine e gli hanno sequestrato complessivamente circa 1,6 chili di sigarette di contrabbando, l'equivalente di otto stecche. L'uomo, un 40enne palermitano, è stato segnalato all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato: per lui è in arrivo una multa. Non solo, perché i finanzieri hanno anche segnalato all’Inps quanto scoperto: l'ente previdenziale valuterà se interrompere l'erogazione del beneficio economico.

Prendono il reddito di cittadinanza e contrabbandano sigarette: 19 casi a Palermo

Complessivamente, nel corso del 2019, i finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno effettuato duecento interventi nell’area metropolitana sequestrando oltre seicento chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e segnalato all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 88 soggetti. Tra questi, diciannove verbalizzati sono risultati percettori di reddito di cittadinanza e pertanto segnalati anche all’Inps.

Nella foto qui sotto, uno dei sequestri di sigarette effettuati dalla Guardia di finanza nel 2019.