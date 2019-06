Reddito di cittadinanza, la "beffa" per i precari che formeranno i navigator

Da martedì 18 a giovedì 20 giugno, alla Fiera di Roma, si terranno le selezioni per arruolare 2.980 navigator. I candidati sono 54mila. Il navigator sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi ai centri per l'impiego: i candidati selezionati saranno formati per per supportare i servizi dei centri per l'impiego e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del reddito di cittadinanza, valorizzando le politiche attive regionali (qui tutte le info sui candidati ammessi e i testi di selezione).

Dando un occhio alle date, è facile immaginare come nessun navigator possa essere in servizio già dal 24 giugno, quando - almeno secondo l'amministratore unico di Anpal Servizi Mimmo Parisi - dovrebbe scattare la seconda fase del reddito di cittadinanza, quella che prevede l'accompagnamento dei beneficiari del sussidio voluto dal governo alla ricerca del lavoro, con le convocazioni di ciascun percettore nei Centri per l’impiego.

Reddito di cittadinanza, precari e navigator: che pasticcio

Chi gestirà dunque questa fase? Ad affiancare il personale dei Centri per l’impiego saranno (ancora una volta) i dipendenti di Anpal Servizi, l'Agenzia del ministero del Lavoro per le politiche attive guidata da Domenico Parisi. Gli addetti di Anpal sono 1100 circa, di cui 654 precari che da tempo chiedono di essere stabilizzati. La loro vertenza rimane irrisolta, dopo un incontro tenutosi ieri al ministero del Lavoro con governo e sindacati. Un vero e proprio paradosso, dunque, se si pensa che gli operatori che dovranno aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro sono in gran parte precari. E non da oggi.

Dovranno aiutare i disoccupati con reddito di cittadinanza a trovare lavoro, ma sono precari

Nei giorni scorsi, i dipendenti Anpal hanno scioperato, protestando davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo economico. "Non siamo assolutamente contro l’assunzione dei navigator, anzi ben vengano gli aumenti di personale – aveva spiegato a Marco Filippetti del coordinamento precari Anpal Servizi -, quello che non riteniamo accettabile è che così facendo ci ritroveremo un’azienda con il 90% di personale precario chiamato a gestire non solo le pratiche per il reddito di cittadinanza, ma anche di ricollocazione lavorativa e povertà. Un paradosso che non può più continuare".

I lavoratori considerano deludente l'incontro di ieri al ministero del Lavoro. Secondo un articolo de La Stampa a firma di Maria Rosa Tomasello, ieri il capo di Anpal Mimmo Parisi ha annunciato ai sindacati "un piano industriale che comporterà l’inserimento a tempo indeterminato in tre anni di circa 400 persone sulla base di prove a evidenza pubblica, piano collegato tuttavia alla firma degli accordi con le Regioni e dal quale resterebbero comunque esclusi in più di 200". Tempi lunghi, dunque, e nessuna certezza per la totalità dei lavoratori.

"Non è chiaro perché la nostra stabilizzazione debba essere legata alle Regioni, dal momento che l'azienda che deve assumere è ministeriale. Noi chiediamo che sia invece avviata prima dell’assunzione dei navigator", è la risposta del Coordinamento dei precari Anpal Servizi. I tempi si allungano, la soluzione sembra essere lontana. E gli operatori Anpal, anche quelli precari, si ritroveranno a breve a dover gestire la formazione dei navigator e l'accompagnamento dei beneficiari del reddito di cittadinanza alla ricerca del lavoro.