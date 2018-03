Bankitalia: "Reddito di cittadinanza è molto generoso"

Il reddito di cittadinanza proposto dall'M5S "mi sembra un'indennità di disoccupazione molto generosa, ma anche circoscritta in determinate condizioni". Lo ha affermato il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, sottolineando che "bisogna capire se è compatibile con le coperture".

"La mancanza di copertura - ha aggiunto Rossi a 'Otto e mezzo' su La7 - che la Lega ha presentato sulla flat tax non è dissimile dalla mancanza di coperture del reddito di cittadinanza dei Cinque Stelle. Quindi, dal punto di vista dell'impatto potenziale negativo sui conti dello Stato, più o meno siamo lì. Sono due misure molto diverse e molto costose, ma la politica deve e può fare quello che vuole".

Reddito di cittadinanza locale

"Mentre le altre forze politiche si trincerano dietro fake news, il MoVimento 5 Stelle agisce, portando a termine le promesse fatte ai cittadini. Come neo consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle sono orgogliosa di annunciare che proprio nel Comune laziale di Marino, sotto la guida del Sindaco a 5 Stelle Carlo Colizza, il 28 Febbraio è stato ufficialmente approvato il regolamento per il reddito di cittadinanza locale!". Così su Facebook Roberta Lombardi, consigliere regionale del Lazio del M5s.

"La mia esperienza in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati mi ha più volte mostrato in modo ravvicinato lo stato attuale del mondo del lavoro. Oltre alla piaga del precariato e della disoccupazione giovanile, sempre più forte emerge la disoccupazione dei cittadini più adulti, padri e madri di famiglia che perdendo la propria occupazione si trovano di fronte a un mercato del lavoro in cui è difficile reinserirsi" spiega.

"L'istituzione del reddito di cittadinanza, in quest'ottica, si rivela doppiamente importante: non si tratta semplicemente di un sostegno economico elargito ai cittadini temporaneamente in difficoltà, ma anche di un programma che mira a riqualificare e ricollocare tali cittadini nel mondo del lavoro attraverso corsi di formazione. Questa iniziativa locale - aggiunge Lombardi - è importantissima per dimostrare che si può e si deve restituire la dignità alle molte famiglie e ai molti cittadini che si trovano in forte difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro. Il comune di Marino crede in questa proposta e ci sta mettendo la faccia per portarla avanti, ma la è Regione Lazio ora che deve dare un segnale forte, integrando lo strumento del reddito e mettendo a disposizione dei fondi per la creazione di corsi di formazione progettati tenendo conto delle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione".