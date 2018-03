Reddito di cittadinanza, Caf presi d'assalto: "Hanno vinto i 5 Stelle, dove sono i moduli?"

A Giovinazzo, in provincia di Bari, alcuni elettori hanno preso alla lettera il programma elettorale del Movimento 5 stelle. Lunedì e martedì mattina, a spoglio non ancora ultimato, alcuni Caf si sono sentiti rivolgere la richiesta di compilare presunti moduli per il reddito di cittadinanza.

"I 5 stelle hanno vinto le elezioni", sostenevano alcuni utenti. E' la Gazzetta del Mezzogiorno a dare spazio alla notizia dal sapore surreale. Nella cittadina pugliese il M5s ha conquistato percentuali altissime (all'uninominale alla Camera Francesca Galizia ha raccolto il 39,43% e la stessa candidata al proporzionale il 43,74).

Non un caso isolato quindi, ma più persone evidentemente non molto informate in momenti diversi hanno fatto la medesima richiesta. "Non esistono moduli per tali richieste", hanno ovviamente risposto gli operatori. Pare che alcuni utenti non siano stati soddisfatti dalla risposta, e avrebbero fatto visita anche ad altri uffici comunali per saperne di più.

"Ognuno coglie quello che più gli interessa - dice alla Gazzetta Valeria Andriano, referente locale della Uil – Poi le amare sorprese. Non è semplice per noi far capire a queste persone che si tratta di promesse elettorali. Che non esistono moduli e che persino sul reddito di cittadinanza non c’è nessuna legge approvata".

"Dobbiamo far capire – continua – che c’è un nuovo Parlamento e un nuovo esecutivo che dovranno insediarsi. Che si dovranno trovare i fondi necessari e le relative coperture economiche". Ma gli italiani hanno fretta, e il reddito di cittadinanza è una delle promesse elettorali che più ha fatto presa nell'elettorato.