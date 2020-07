Reddito di cittadinanza per quasi 3 milioni di persone: due su tre sono al Sud

Da quando sono stati introdotti il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza, nell'aprile del 2019, sono 1,221 milioni le famiglie che lo hanno percepito, mentre le singole persone interessate sono quasi 3 milioni (2,901 per la precisione). L'importo medio mensile è di 521,13 euro. Il reddito di cittadinanza è andato a 1,089 milioni di famiglie (2,75 milioni di persone) per un importo medio mensile di 559,18 euro. La Pensione di cittadinanza è andata a 131.308 nuclei (149.038 persone) per un importo medio mensile di 240,04 euro. Questi i numeri contenuti nei dati aggiornati dell'Inps.

Reddito di cittadinanza, i numeri dell'Inps

Al 7 luglio oltre 2milioni di nuclei hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all'Inps: 1,4milioni(68%) sono state accolte, 135mila (7%) sono in lavorazione e 510mila (25%) sono state respinte o cancellate.

Da aprile 2019 ad oggi 148mila nuclei sono decaduti dal diritto. Analizzando le domande pervenute per canale di trasmissione si evince che l'81% viene trasmesso dai Caf e dai Patronati e il 18% dalle Poste Italiane e infine l'1% dai cittadini che inseriscono la domanda autonomamente sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; la percentuale relativa alle Poste Italiane sale al 29% se consideriamo le domande pervenute dalle regioni del Nord e scende al 12% per quelle pervenute dalle regioni del Sud e delle Isole. Le regioni del Sud e delle Isole, con 1,1 milioni di nuclei(56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 554mila nuclei(28%), e da quelle del Centro con 329mila nuclei (16%).

Reddito di cittadinanza, oltre metà dei percettori tra Sud e Isole

I nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza (Rdc) e della Pensione di Cittadinanza (Pdc) si concentrano nelle regioni del Sud e nelle Isole, raggiungendo il 62% del totale. Seguono le regioni del Nord con il 23% ed infine quelle del Centro con il 15%. La regione con il maggior numero di nuclei percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza è la Campania (20% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (18%), dal Lazio e dalla Puglia (9%);nelle quattro regioni citate risiede il 56% dei nuclei beneficiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fronte di 1,2 milioni di nuclei percettori sono state coinvolte 2,9 milioni di persone, di cui 1,9 milioni nelle regioni del Sud e nelle Isole, 587mila nelle regioni del Nord e 390mila in quelle del Centro. Quanto alla cittadinanza del richiedente la prestazione,nell'88% dei casi risulta erogata ad un italiano, nel 7% ad un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno, nel 4% ad un cittadino europeo ed infine nell'1% a familiari dei casi precedenti.